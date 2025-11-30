Vagas por preencher no Internato Médico expõem “crise estrutural no SNS”, alerta Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos alerta, em comunicado, para uma crise estrutural no Serviço Nacional de Saúde (SNS), depois de os resultados do Concurso do Internato Médico de 2025 mostrarem um aumento significativo de vagas por preencher em especialidades consideradas essenciais.

De acordo com a análise da Ordem, das 2.331 vagas disponíveis, só 1.862 foram ocupadas, o que significa que cerca de 20% ficaram vazias. As especialidades mais afetadas são Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna, pilares do sistema de saúde pública.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na Medicina Geral e Familiar, das 690 vagas abertas, 229 ficaram por preencher — quase um terço. Já na Medicina Interna, apenas 52% das vagas foram ocupadas: 106 em 204.

Também se registou falta de candidatos para Medicina Intensiva e Saúde Pública. No primeiro caso, 59 das 74 vagas foram preenchidas; no segundo, 23 das 60 vagas ficaram vazias.

“Os números confirmam a perceção”, afirma o bastonário Carlos Cortes, citado em comunicado, sublinhando “a crise estrutural na capacidade de atrair médicos para especialidades fundamentais do SNS”.

O responsável alerta que esta situação “compromete a resposta nos cuidados primários e hospitalares” e defende ser “urgente repensar condições de trabalho, atratividade e valorização”.

Já o presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, José Durão, considera que os resultados “reforçam o cartão vermelho que os jovens médicos dão à atratividade do internato médico” e defende “incentivos dirigidos às especialidades e regiões menos procuradas” e uma “melhoria transversal das condições de trabalho”.

Segundo a Ordem, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte são as mais afetadas pela falta de candidatos.

Carlos Cortes questiona ainda a ausência de resposta do Governo: “Qual a razão para o Ministério da Saúde ainda não ter implementado o pacote de 25 propostas apresentadas, que visam melhorar as condições de trabalho, carreira, formação e remuneração, com o objetivo de reter profissionais no país e atrair aqueles que estão no estrangeiro?”.

A Ordem dos Médicos considera que os dados do Internato Médico de 2025 são mais um sinal de alarme sobre o futuro do SNS, numa altura em que o sistema enfrenta crescentes dificuldades de recrutamento e fixação de profissionais.