“A Sida não acabou”: imagem da ONUSIDA gera críticas e resposta da DGS

01 dez, 2025 - 18:04 • Lusa

DGS nega qualquer forma de discriminação após críticas à imagem partilhada no Dia Mundial da Luta Contra a Sida. Autoridade de saúde alega que seguiu campanha oficial da ONUSIDA.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) rejeitou esta segunda-feira qualquer "discriminação seja por que motivo for", depois de comentários de desagrado, alegando que se limitou a publicar uma imagem da ONUSIDA sobre o Dia Internacional da Luta Contra a Sida.

"A DGS rejeita discriminação seja por que motivo for, designadamente sexo, raça, cor, origem étnica ou social ou outros", de acordo com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, adiantou a autoridade de saúde à agência Lusa.

Em causa está uma publicação que a DGS fez hoje nas suas redes sociais, com uma imagem disponibilizada pela ONUSIDA no âmbito do Dia Internacional da Luta Contra a Sida, que apresenta três pessoas negras com o braço levantado e a frase "A Sida não acabou", e que gerou vários comentários de desagrado.

"A DGS, por ocasião do Dia Mundial da Sida, partilhou hoje uma imagem produzida e disponibilizada pela ONUSIDA para o Dia Internacional da Luta Contra a Sida, com a devida tradução em português. A mesma foi partilhada com parceiros comunitários e por alguns igualmente divulgada", adiantou.

Durante o dia, a DGS substituiu a imagem inicialmente publicada pelo post original da ONUSIDA, com a mesma mensagem mas em inglês ("Aids is not over"), alegando que assim pretendia contribuir para a perceção da mensagem e da sua origem, e "sempre em pleno respeito pelos direitos humanos".

Segundo referiu, a imagem da campanha pretende alertar que a Sida "ainda não acabou e que há um caminho a percorrer, em todo o mundo, para mitigar os riscos e alcançar" a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de acabar com a SIDA até 2030.

