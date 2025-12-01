Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Associação de vítimas de abuso na Igreja lamenta "lentidão" no processo de compensações financeiras

01 dez, 2025 - 15:08 • João Malheiro com Lusa

Esta posição surge depois de o Grupo VITA, nomeado pela Conferência Episcopal para conduzir este processo, ter divulgado que o número de pedidos aumentou para 93.

A+ / A-

A Associação Coração Silenciado, que reúne vítimas de abuso sexual na Igreja Católica, lamenta o que diz ser a lentidão e falta de transparência do processo com vista à atribuição de compensações financeiras.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a associação refere a falta de informação sobre o montante global a atribuir e critica a forma como são realizadas as entrevistas às vítimas.

Esta posição surge depois de o Grupo VITA, nomeado pela Conferência Episcopal para conduzir este processo, ter divulgado que o número de pedidos aumentou para 93.

O processo de análise e entrevistas deverá estar concluído no início de 2026 para que depois a CEP avance para a atribuição das compensações.

Na quinta-feira, a coordenadora do Grupo VITA, Rute Agulhas, afirmou que "efetivados não significa que vão, necessariamente, receber uma compensação", estando os 93 processos em análise e estudo e, em algumas destas situações, ainda se aguardar informação por parte da própria Igreja.

A responsável disse ainda que não foi pedida ao Grupo VITA uma sugestão de montante financeiro para as indemnizações, mas sim "uma análise um pouco transnacional", para perceber "o que é que aconteceu nos demais países".

Cruzando essa informação com a jurisprudência nacional, Rute Agulhas acredita que se chegue a valores para a compensação financeira.

O Grupo VITA, criado pela CEP para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica, apresenta-se como uma estrutura autónoma e independente, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 02 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira