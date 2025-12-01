​Banco Alimentar. Menos 63 toneladas recolhidas, mas é “dia de agradecer”

A campanha de Natal do Banco Alimentar contra a Fome recolheu este fim de semana 2.150 toneladas de alimentos, menos 63 toneladas do que na campanha de Natal do ano passado.

Durante dois dias milhares de voluntários estiveram em todo o país a recolher donativos de quem ia às compras nos super e hipermercados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, considera que “o ligeiro decréscimo que se regista em relação ao Natal do ano passado não é expressivo face aquilo que foi doado” e garante que “as 380 mil pessoas que recebem ajuda alimentar diariamente, a parceria com mais de 2500 instituições, vão continuar a ter os seus cabazes de alimentos e as suas refeições completamente asseguradas, como até aqui”.

Isabel Jonet faz um balanço “muito positivo” da campanha e destaca “a grande participação de voluntários”.

“Hoje é dia de agradecer: agradecer esta solidariedade que se renova, agradecer esta doação enorme de alimentos, mas também a participação de voluntários de todas as idades”, reforça Jonet.

Nestas declarações à Renascença, Jonet justifica o decréscimo de doações com o facto da campanha decorrer simultaneamente em três modalidades. “Uma campanha em saco, uma campanha online e uma campanha vale que se complementam e que se consolidam no final do dia 7. Vamos ver se em conjunto não ultrapassou”, arrisca.

Ainda assim, Jonet reafirma que “o que é relevante é que vai haver muitas pessoas que vão ter comida no prato” e enaltece o contributo dos “portugueses que foram às compras e quiseram partilhar aquilo que vão comprar para sua casa com os mais carenciados da sua região”.