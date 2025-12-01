Ouvir
Colisão entre automóvel e camião faz um morto perto de Alcácer do Sal

01 dez, 2025 - 10:27 • Lusa

O trânsito esteve cortado no IC1 devido ao acidente, mas esta manhã a circulação foi restabelecida.

Um homem de 40 anos morreu hoje de madrugada numa colisão entre um automóvel e um camião na zona de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, informaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 01:02, ocorreu na ponte do Itinerário Complementar 1 (IC1) sobre rio Sado, junto a Alcácer do Sal.

Já uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, igualmente contactada pela Lusa, referiu que um homem de 40 anos, condutor do automóvel, é a vítima mortal do sinistro.

Segundo as mesmas fontes, durante a madrugada, o trânsito esteve cortado no IC1 devido ao acidente, mas esta manhã a circulação foi restabelecida.

As operações de socorro mobilizaram um total de 24 operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e Infraestruturas de Portugal, apoiados por 11 veículos.

Entre os meios mobilizados, estiveram uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

