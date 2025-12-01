"Posição de força". Guardas prisionais admitem fazer greve geral

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) admite fazer uma greve geral para contestar a falta de segurança nas prisões portuguesas.

Em declarações à Renascença, este domingo, Frederico Morais, presidente do Sindicato, adiantou que na terça-feira vai haver uma conferência de imprensa em que vão ser anunciadas novas ações, e não afasta a possibilidade de convocar uma paralisação nacional nas prisões.

"Não descartamos de todo uma greve a nível nacional. Os estabelecimentos prisionais têm de voltar a ser seguros", afirma o sindicalista.

Frederico Morais queixa-se da falta de mudanças estruturais na sequência da fuga de cinco reclusos na Prisão de Vale de Judeus, no ano passado. "Entretanto já houve mais fugas e continua tudo igual. Em Alcoentre, temos pessoas a invadir a cadeia de para deixar o telemóvel junto a uma janela. É a terceira vez que acontece".

É uma greve que não pede melhores salários: "As greves deviam ser para reivindicar os nossos ordenados e melhorias da profissão e neste momento é só mesmo para garantir que os guardas prisionais trabalham em segurança", lamenta o presidente do sindicato.