Agitação marítima. Sete distritos sob aviso laranja e dez sob amarelo

Sete distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso laranja e 10 sob aviso amarelo devido à agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê também queda de neve em dois distritos do interior norte.

De acordo com o IPMA, os distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima são Porto, Braga, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra, com ondas de noroeste de cinco a seis metros de altura, podendo atingir 11 metros de altura máxima, entre as 18h00 desta terça-feira e as 15h00 de quinta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Já os avisos amarelos abrangem períodos antes e depois do laranja, com ondas de quatro a cinco metros, e incluem também Faro, Setúbal e Beja.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo, quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes" do estado do tempo.

No interior norte, os distritos da Guarda e Castelo Branco estão ainda sob aviso amarelo devido à neve, prevendo-se acumulação de cerca de cinco centímetros acima de 1.400 metros e até 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O IPMA alerta para possíveis perturbações, como vias condicionadas ou interditas, formação de gelo, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

Recomenda ainda que se respeite os avisos emitidos e que sejam adotadas medidas preventivas, como a redução de esforços no exterior durante os períodos de agitação marítima e a atenção às condições das estradas em áreas com neve e gelo.

Recomendações da DGS, com atenção aos mais vulneráveis

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou no domingo medidas preventivas face às previsões de tempo frio, em especial na região Norte, recordando que há um aumento do risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes.

Dando conta de que o IPMA prevê para os próximos dias tempo frio, com alguns distritos do Norte de Portugal continental a registarem temperaturas negativas, a DGS emitiu algumas recomendações à população para que se proteja dos efeitos negativos do frio na saúde.

Entre as recomendações estão evitar exposições prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura, vestir por camadas, usar gorro, luvas e cachecol, tentar "não ficar sentado mais de uma hora seguida" quando se estiver em casa, beber água mesmo que não se tenha sede, consumir sopas e bebidas quentes, evitar álcool, aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes (por exemplo, frutos e hortícolas), e evitar alimentos fritos, com muita gordura ou açúcar.

A DGS apela também a uma "atenção reforçada com os mais vulneráveis" como crianças pequenas, pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre, pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo, além de sugerir cuidados com a atividade no exterior, evitando-se esforços intensos no frio e usando roupa adequada.