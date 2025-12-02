Avenida D. Carlos I no Porto cortada ao trânsito devido a agitação marítima

A circulação automóvel e pedonal na Avenida D. Carlos I, no Porto, encontra-se interrompida por precaução e para garantir a segurança de pessoas e bens, devido à agitação marítima, avisou esta terça-feira a Câmara do Porto.

Segundo informação disponível na página de Internet da autarquia, a circulação naquela avenida ribeirinha, na foz do rio Douro, encontra-se interrompida desde as 02h00 e até "que as condições do mar o permitam".

Porto, Braga e Viana do Castelo estão desde segunda-feira sob aviso amarelo devido à chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou também sete distritos de Portugal continental sob aviso laranja, a partir desta terça-feira, devido à agitação marítima.

O distrito do Porto estará sob aviso laranja a partir das 18h00 devido à agitação marítima, prevendo o IPMA ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, que podem atingir 11 metros de altura máxima.

O aviso prolonga-se até às 15h00 de quarta-feira e, segundo a câmara, "este cenário potencia o risco de galgamentos costeiros, sobretudo nos períodos de preia-mar".

Contactada pela Lusa, fonte do município referiu que "a Avenida D. Carlos I estará cortada pelo menos até às 15h00 de amanhã [quarta-feira], quando termina o aviso laranja", sendo que depois "será efetuada avaliação e, caso existam condições de segurança, a avenida voltará a ser aberta ao trânsito automóvel".

O aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

A Proteção Civil Municipal recomenda à população a adoção de medidas preventivas que contribuam para minimizar os riscos, nomeadamente o respeito pelos perímetros de segurança na orla costeira e acessos aos molhes e praias, especialmente nas avenidas D. Carlos I, Brasil e Montevideu.

Pede também que se evitem atividades marítimas e deslocações junto ao mar, incluindo pesca desportiva e desportos náuticos, bem como que não se estacionem veículos junto à orla costeira.