Cerca de 2,3 milhões estão vacinados contra a gripe

Perto de 135 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe na última semana, o que eleva o total para cerca de 2,3 milhões.

De acordo com dados divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 83% das pessoas com mais de 85 anos já foram imunizadas com a dose reforçada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os números da vacinação covid-19 são bastante inferiores: numa semana foram imunizadas mais cerca de 50.600 pessoas.

Desde o início da campanha sazonal foram vacinadas pouco mais de 1,25 milhões de pessoas.

Numa semana em que as temperaturas descem e há vários alertas para que a antecipação da chegada da gripe, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, vão estar quarta-feira numa farmácia de Porto Salvo, no concelho de Oeiras, a apelar à vacinação.