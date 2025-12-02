Famílias só usaram um terço dos vales E-lar para trocar placas e fornos

Apenas 33% dos vales do programa E-lar destinados à compra de placas e fornos foram utilizados pelas famílias inscritas, avançou o "Jornal de Notícias" esta terça-feira.

Na próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro, vai ser aberta a segunda fase de candidaturas para melhorar o conforto térmico das habitações e apoiar as famílias na aquisição de equipamentos eficientes.

A primeira fase do programa arrancou no passado dia 30 de setembro e estava prevista esgotar, no limite, a 30 de junho de 2026. Porém, as inscrições esgotaram em seis dias.

A correria aos vouchers não se está a refletir, contudo, na compra dos eletrodomésticos. Como o vale tem um prazo de dois meses, os beneficiários têm já pouco tempo para os usufruir, contando a partir do momento que foram validados.

Há mais de 60,8 milhões para incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros com maior eficiência energética.