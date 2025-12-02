Homem detido após perseguir ex-companheira e abalroar carro

Um homem de 40 anos foi detido por ser suspeito de violência doméstica, após perseguir de carro a viatura onde seguia a ex-companheira e dois menores e de ter provocado vários embates, divulgou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicou que a vítima acionou o botão de pânico ao ver o suspeito junto à sua casa e, por receio, não parou o carro, tendo depois sido perseguida pelo ex-companheiro na via pública.

Durante a perseguição, ocorrida na cidade de Lisboa, o suspeito tentou várias vezes aproximar-se da viatura da vítima, que sofreu diversos embates.

"Quando a viatura da vítima ficou momentaneamente imobilizada, o suspeito saiu do seu veículo e deferiu diversos socos na janela do pendura na tentativa de agredir os utilizadores do carro. Face aos diversos embates entre as viaturas, os menores necessitaram de ser medicamente assistidos apresentando lesões provenientes da violência da ocorrência", descreve a PSP.

O incidente foi filmado por um cidadão e divulgado nas redes sociais, imagens que, segundo a PSP, "foram importantes para a identificação do suspeito".

"Após terem conhecimento do ilícito criminal os polícias moveram imediatas e incansáveis diligências com vista à localização do suspeito que, após ser intercetado e terem sido recolhidos os indícios existentes, foi detido fora de flagrante delito, mediante a emissão de mandado de detenção emanado por autoridade de polícia criminal", acrescentam.

O detido foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, sendo que pelas 17:30 ainda se desconheciam as medidas de coação a serem aplicadas.