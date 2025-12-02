Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo internado

Montenegro leva "um abraço do povo" e Aguiar-Branco diz que não vai ser o próximo PR

02 dez, 2025 - 15:33 • Catarina Magalhães

"Os portugueses podem estar descansados, não terão o presidente da Assembleia da República como Presidente da República", brincou Aguiar-Branco. Segundo Montenegro, Marcelo "ainda tem muito que trabalhar" e está a ser "muito bem tratado".

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, inauguraram esta terça-feira as visitas a Marcelo Rebelo de Sousa, após o Presidente ter sido operado de urgência a uma hérnia encarcerada, indicou a Presidência da República.

Internado no Hospital de São João desde segunda-feira à noite, no Porto, o chefe de Estado, de 76 anos, foi operado a uma parte do intestino que fica presa fora cavidade abdominal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O chefe de Estado recebeu "um abraço do povo português", prometido por Montenegro aos jornalistas momentos antes da visita de 20 minutos. O primeiro-ministro disse ter-se deslocado ao hospital por "sentido de solidariedade e de amizade", e brincou sobre a possibilidade de Marcelo abrandar o ritmo.

Questionado sobre o estado de saúde do Presidente da República e uma hipotética substituição, Montenegro esclareceu, sorridente, que, Marcelo "ainda tem muito que trabalhar" e que está a ser "muito bem tratado" pelas equipas médicas. "Felizmente tem muito trabalho para fazer."

Ver Mais
"Bem disposto e a evoluir favoravelmente." Marcelo pode ter alta na quarta-feira

"Bem disposto e a evoluir favoravelmente." Marcelo pode ter alta na quarta-feira

Presidente da República vai ficar internado, pelo (...)

Aguiar-Branco relembrou "a boa forma física e disposição intelectual" de Marcelo e também descartou qualquer cenário de assumir o cargo: "Os portugueses podem estar descansados, não terão o presidente da Assembleia da República como Presidente da República."

Montenegro aproveitou ainda a oportunidade, junto dos jornalistas, para recordar a qualidade de socorro do Serviço Nacional de Saúde (SNS), utilizando como exemplo a recuperação estável de Marcelo. "O SNS fez o serviço com atenção e competência."

Já a presidente do conselho de administração do Hospital de São João, Maria João Batista, garantiu que Marcelo "está bem disposto". Maria João adiantou que a cirurgia atempada foi essencial para o atual quadro clínico favorável.

Maria João Batista confirmou ainda que, caso o Presidente da República continue a evoluir favoravelmente, "tudo indica que poderá ter alta" nesta quarta-feira.

O chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, indicou que Marcelo sentiu-se mal no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e a agenda desta semana foi, de facto, cancelada.

As visitas previstas para este mês, incluindo a Vaticano e Espanha, ainda se mantêm. Porém, a Presidência da República "está a avaliar" a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, já que tem indicações de repouso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975