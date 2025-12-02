Montenegro leva "um abraço do povo" e Aguiar-Branco diz que não vai ser o próximo PR

Questionado sobre o estado de saúde do Presidente da República e uma hipotética substituição, Montenegro esclareceu, sorridente, que, Marcelo "ainda tem muito que trabalhar" e que está a ser "muito bem tratado" pelas equipas médicas. "Felizmente tem muito trabalho para fazer."

O chefe de Estado recebeu "um abraço do povo português" , prometido por Montenegro aos jornalistas momentos antes da visita de 20 minutos. O primeiro-ministro disse ter-se deslocado ao hospital por "sentido de solidariedade e de amizade", e brincou sobre a possibilidade de Marcelo abrandar o ritmo.

Internado no Hospital de São João desde segunda-feira à noite, no Porto, o chefe de Estado, de 76 anos, foi operado a uma parte do intestino que fica presa fora cavidade abdominal.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro , e o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco , inauguraram esta terça-feira as visitas a Marcelo Rebelo de Sousa , após o Presidente ter sido operado de urgência a uma hérnia encarcerada, indicou a Presidência da República .

Aguiar-Branco relembrou "a boa forma física e disposição intelectual" de Marcelo e também descartou qualquer cenário de assumir o cargo: "Os portugueses podem estar descansados, não terão o presidente da Assembleia da República como Presidente da República."

Montenegro aproveitou ainda a oportunidade, junto dos jornalistas, para recordar a qualidade de socorro do Serviço Nacional de Saúde (SNS), utilizando como exemplo a recuperação estável de Marcelo. "O SNS fez o serviço com atenção e competência."

Já a presidente do conselho de administração do Hospital de São João, Maria João Batista, garantiu que Marcelo "está bem disposto". Maria João adiantou que a cirurgia atempada foi essencial para o atual quadro clínico favorável.

Maria João Batista confirmou ainda que, caso o Presidente da República continue a evoluir favoravelmente, "tudo indica que poderá ter alta" nesta quarta-feira.

O chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, indicou que Marcelo sentiu-se mal no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e a agenda desta semana foi, de facto, cancelada.

As visitas previstas para este mês, incluindo a Vaticano e Espanha, ainda se mantêm. Porém, a Presidência da República "está a avaliar" a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, já que tem indicações de repouso.