Morreu a jornalista Constança Cunha e Sá

(Em atualização) Constança Cunha e Sá morreu esta terça-feira vítima de cancro. A jornalista e comentadora televisiva, de 67 anos, estava há vários meses internada nos cuidados paliativos na instituição Irmãs Hospitaleiras, em Lisboa. Vários políticos lamentaram a morte da jornalista, entre eles o Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa — que continua hospitalizado — recorda Constança Cunha e Sá como "uma figura singular do jornalismo português, cujo percurso profissional e humano deixa uma memória indelével em todos quantos com ela tiveram o privilégio de trabalhar e de privar". A jornalista, escreve o Presidente, era uma "mulher de grande carácter, inteligência e rigor", que se destacou "pela sua independência de pensamento e por um constante sentido de responsabilidade cívica".

Também Paulo Rangel recorda a inteligência e a ironia da jornalista numa publicação da rede social X. "Constança Cunha e Sá. Inteligente, culta, frontal, com tanta ironia quanto exigência. Nela encarnou o escrúpulo jornalístico. Amava a vida em e com todas as contradições. Humana, demasiado humana para o nosso tempo - o tempo da artificial inteligência. Adeus, Constança."

O diretor-geral da TVI divulgou uma nota de pesar pela morte da jornalista que durante vários anos esteve ligada à estação de Queluz de Baixo. "Constança foi uma voz firme e respeitada do jornalismo português, sempre clara e corajosa na análise", lê-se na nota assinada por José Eduardo Moniz.