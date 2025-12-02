Nevão corta estradas no distrito de Viseu. Automobilistas ficaram bloqueados

02 dez, 2025 - 21:32 • Lusa
As Estradas Nacionais (EN) 321e a 553, em Cinfães e Resende, respetivamente, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve e os veículos presos na via já foram retirados, disse o presidente de Cinfães, no distrito de Viseu.
"A queda de neve foi inesperada. Hoje não estava prevista a queda de neve, só acima de 1200 a 1400 metros. Ou seja, surpreendeu toda a gente, mas foram acionados todos os meios e os limpa-neves já estão a fazer o seu trabalho", disse à agência Lusa, pelas 20h30, o presidente da Câmara de Cinfães, Carlos Cardoso.
Segundo o autarca de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, "o nevão foi muito rápido e intenso, apanhou alguns condutores na estrada que, entretanto, já seguiram caminho, já não há nenhum veículo preso".
"O limpa-neves dos bombeiros atuaram de imediato nas estradas municipais e a auxiliar na nacional e o limpa-neves das Estradas de Portugal, que demorou um bocadinho mais a chegar, está na nacional a limpar e a espalhar sal-gema", indicou.
Vila Real
Segundo o Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa, a EN321, foi cortada pelas 18h20, nas Portas do Montemuro, que liga Cinfães a Castro Daire.
Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, um autocarro com 16 passageiros mais um condutor estiveram igualmente presos na neve, mas "todas as pessoas já foram retiradas do veículo e está toda a gente bem".
Estão também cortadas as estradas municipais 1030, na Gralheira, e 1126, entre o Picão e a Gralheira, em Cinfães, e as municipais 553 e 553-1, entre Feirão e Resende, também concelho no norte do distrito de Viseu.