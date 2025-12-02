Nevão corta estradas no distrito de Viseu. Automobilistas ficaram bloqueados

As Estradas Nacionais (EN) 321e a 553, em Cinfães e Resende, respetivamente, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve e os veículos presos na via já foram retirados, disse o presidente de Cinfães, no distrito de Viseu.

"A queda de neve foi inesperada. Hoje não estava prevista a queda de neve, só acima de 1200 a 1400 metros. Ou seja, surpreendeu toda a gente, mas foram acionados todos os meios e os limpa-neves já estão a fazer o seu trabalho", disse à agência Lusa, pelas 20h30, o presidente da Câmara de Cinfães, Carlos Cardoso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o autarca de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, "o nevão foi muito rápido e intenso, apanhou alguns condutores na estrada que, entretanto, já seguiram caminho, já não há nenhum veículo preso".

"O limpa-neves dos bombeiros atuaram de imediato nas estradas municipais e a auxiliar na nacional e o limpa-neves das Estradas de Portugal, que demorou um bocadinho mais a chegar, está na nacional a limpar e a espalhar sal-gema", indicou.