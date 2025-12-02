Pessoa morre atropelada pelo metro em Corroios

Uma pessoa morreu esta terça-feira após ter sido atropelada pelo metro de superfície na estação de Santo Amaro em Corroios, concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 16h36, para um atropelamento pelo metro de superfície na avenida 25 de Abril, em Corroios.

O incidente levou ao corte da circulação do metro de superfície do Metro Sul do Tejo.

Pelas 20h00, fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal indicou à Lusa que a circulação estava normalizada.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Cacilhas e Almada, do INEM e da PSP, num total de 18 operacionais apoiados por sete viaturas.