Portugal regista 20 casos de sarampo desde o início do ano

Portugal registou 20 casos de sarampo desde o início do ano, nove dos quais em pessoas não vacinadas, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2025 foram confirmados 20 casos de sarampo em Portugal", segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Um caso ocorreu na região Centro e os restantes 19 em Lisboa e Vale do Tejo, "todos importados ou associados a casos importados", indica a DGS num balanço enviado à agência Lusa.

De acordo com a autoridade de saúde, 15 dos casos confirmados dizem respeito a adultos entre os 20 e os 45 anos e os outros cinco a crianças entre os 5 meses e os 6 anos.

Apesar de Portugal ter "uma cobertura vacinal para o sarampo elevada", a DGS alerta que a introdução de casos importados pode continuar a ocorrer. Ainda assim, sublinha que não são esperados surtos de "grande dimensão".

A DGS refere ainda que acompanha com atenção a "crescente hesitação vacinal em vários países", fenómeno que poderá levar ao aumento da circulação de doenças preveníveis, como o sarampo.

"A DGS monitoriza em permanência a situação epidemiológica na Europa e no mundo, assegurando, igualmente, uma comunicação de proximidade com os profissionais de saúde em Portugal, alertando-os para a importância de manter um elevado grau de suspeição perante todos os casos suspeitos e para a necessidade da respetiva notificação", salienta.

Segundo o Relatório Anual 2024 do Programa Nacional de Vacinação, a cobertura da 1.ª dose da vacina VASPR atingiu 99% nas crianças que completaram 2 anos em 2022, e a 2.ª dose chegou aos 96% nas que completaram 6 anos em 2018.

"A DGS recorda que a proteção da população depende da manutenção das elevadas taxas de vacinação, reforçando-se a necessidade de adesão contínua ao PNV. As vacinas são seguras e a forma mais eficaz de proteção contra as doenças preveníveis por vacinação", sublinha.

O sarampo manifesta-se inicialmente com febre alta, tosse, rinite e conjuntivite, evoluindo depois para a erupção cutânea característica. Embora a maioria dos casos seja ligeira, podem ocorrer complicações graves, como pneumonia, encefalite e morte, sobretudo em pessoas não vacinadas.

Perante suspeita da doença, a DGS recomenda contacto imediato com a linha SNS24 (808 24 24 24).