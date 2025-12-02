Quer mudar de fogão? Segunda fase do programa E-Lar arranca a 11 de dezembro

A segunda fase de candidaturas ao programa E-Lar, para melhorar o conforto térmico das habitações e apoiar as famílias na aquisição de equipamentos eficientes, arranca a 11 de dezembro.

A verba disponível aumentou mais do dobro em relação à primeira fase. Desta vez foram alocados 60,8 milhões para incentivar e apoiar a troca de eletrodomésticos a gás por outros com maior eficiência energética, anunciou o Ministério do Ambiente, em comunicado.

O Governo diz ainda que há uma nova despesa elegível no concurso, para beneficiários da tarifa social de energia elétrica, que é a remoção de equipamentos e selagem de tubagem de gás.

O programa E-lar financia a substituição de equipamentos a gás por soluções elétricas mais eficientes, “consolidando o compromisso nacional com a eficiência energética, a eletrificação dos consumos domésticos e a proteção das famílias vulneráveis”, refere o comunicado.

Segundo o novo aviso publicado esta segunda-feira, as pessoas podem candidatar-se a partir do próximo dia 11, mas a partir da próxima quinta-feira, dia 4, os fornecedores já qualificados devem manifestar interesse em manter-se no Programa E-LAR.

Caso não o façam, segundo o comunicado, considera-se que desejam sair da rede de fornecedores.

O Ministério do Ambiente reafirma o que a ministra já tinha dito, que se mantêm as regras de eficiência energética.