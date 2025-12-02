Saiba onde vão estar os radares da PSP em dezembro

02 dez, 2025 - 23:33 • Redação
A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulga onde vão estar os radares de controlo de velocidade durante este mês de dezembro.
A PSP sublinha que este é um plano indicativo, que pode ser sujeito a alterações pontuais.
11-dez-25 08h00/16h00 Estrada Regional, Negrito, São Mateus – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo
12-dez-25 08h00/16h00 Caminho do Meio de S.Carlos, São Pedro – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo
18-dez-25 08h00/16h00 Estrada Regional, Ladeira Grande, Ribeirinha – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo
29-dez-25 08h00/16h00 Estrada Regional 1-1, Grota do Vale, São Bento – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo
5-dez-25 08h00/12h00 Estrada Regional n.º 1, freguesia de São Mateus – Madalena, DP Horta
15-dez-25 16h00/18h00 Rua do Lameiro Grande, freguesia da Feteira – Horta, DP Horta
19-dez-25 08h00/12h00 Estrada Regional n.º 1, freguesia de Santo António – São Roque, DP Horta
22-dez-25 07h45/12h00 Estrada Regional n.º 1, freguesia da Feteira – Horta, DP Horta
3-dez-25 09h00/12h00 R. Dr. Eduardo Vaz – SM FEIRA
12-dez-25 09h00/12h00 Avenida 32 – ESPINHO
17-dez-25 09h00/12h00 Av. Dr. Renato Araújo – SJ MADEIRA
18-dez-25 09h00/12h00 E.N. 109, km 35.2 – OVAR
12-dez-25 08h00/12h00 Avenida da Europa – Junto à BP
15-dez-25 14h00/18h00 Avenida da Europa – Junto à Corvauto
17-dez-25 08h00/12h00 Avenida da Universidade – Aveiro
22-dez-25 08h00/12h00 Avenida da Europa – Junto à BP
3-dez-25 14h00/18h00 Av. Miguel Torga (Braga)
5-dez-25 14h00/17h00 Circular de Barcelos
9-dez-25 09h30/11h30 E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
11-dez-25 11h00/13h00 Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato)
12-dez-25 15h00/17h00 Av. António Macedo (Braga)
16-dez-25 11h00 /13h00 E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
18-dez-25 09h30/11h30 Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade)
11-dez-25 10h00/13h00 AVENIDA PAULO VI – DARQUE-VIANA DO CASTELO
15-dez-25 10h00/13h00 AVENIDA 25 DE ABRIL – VIANA DO CASTELO
17-dez-25 20h30/23h30 RUA AGOSTINHO JOSÉ TAVEIRA – PONTE DE LIMA
19-dez-25 20h30/23h30 AVENIDA DO MEIO – AREOSA – VIANA DO CASTELO
16-dez-25 14/17h00 Avenida Salgueiro Maia – Beja
19-dez-25 09/12h00 Rua Zeca Afonso – Beja
26-dez-25 09/12h00 Rua Zeca Afonso – Beja
29-dez-25 14/17h00 Avenida Salgueiro Maia – Beja
2-dez-25 08h00/13h00 Estrada Nacional 213, Mirandela
4-dez-25 08h00/13h00 Estrada Nacional 15 – Quinta de São Lourenço, Bragança
15-dez-25 08h00/13h00 Avenida Abade de Baçal, Bragança
16-dez-25 08h00/13h00 Nacional 15, Mirandela
5-dez-25 11h00 / 13h00 Estrada Nacional 233 – Buenos Aires – Castelo Branco
15-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã
16-dez-25 08h00 / 10h00 Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco
26-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã
5-dez-25 09h00/12h00 Avenida Dr. Mário Soares
16-dez-25 09h00/12h00 Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro
4-dez-25 09h00 / 10h30 EN nº 18 Bairro do Frei aleixo
11-dez-25 10h00 / 12h00 Ip2 – Ao Gil – Estremoz
19-dez-25 09h30 / 11h00 ER 114-A Estrada de Arraiolos
22-dez-25 10h00 / 12h00 Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz
23-dez-25 15h00 / 16h30 EN 114 Avª Túlio Espanca
31-dez-25 10h00 / 11h30 Avª Lino de Carvalho
10-dez-25 09h00/12h00 Avenida São Lourenço da Barrosa – V6
17-dez-25 16h00/20h00 Estrada de Monchique – V2
15-dez-25 09h/13h Av.ª Serra da Estrela (Gouveia)
16-dez-25 09h/13h Via cintura externa da Guarda (VICEG) – Guarda
17-dez-25 16h/20h Via cintura externa da Guarda (VICEG) – Guarda
22-dez-25 09h/13h Via cintura externa da Guarda (VICEG) – Guarda
4-dez-25 09h00/12h00 Alcobaça – VCI
17-dez-25 09h00/12h00 Av. Comunidade Europeia
22-dez-25 14h00/17h00 Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré
23-dez-25 14h00/17h00 Rua Albergaria dos Doze
30-dez-25 09h00/12h00 Estrada da Nazaré Km 15.2
3-dez-25 08h30 / 12h30 Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas
3-dez-25 14h00 / 18h00 Avenida Nicolau Breyner – Loures
5-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Infante D. Henrique – Lisboa
11-dez-25 08h30 / 11h30 Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra
12-dez-25 08h30 / 12h30 EN 10 – Km 125.3 – Alhandra – sentido Sobralinho -> Alhandra
16-dez-25 09h30 / 14h00 EN 6 (Av. Marginal) – Oeiras
17-dez-25 08h00 / 11h00 IC2 – Santa Iria de Azóia
18-dez-25 09h00 / 17h00 Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais
22-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada dos Salgados – Amadora
22-dez-25 14h00 / 16h00 Estrada N117 – sentido Amadora -> Restelo
23-dez-25 14h00 / 17h00 Avenida da Índia – Lisboa
30-dez-25 08h00 / 11h00 A2 – Ponte 25 de Abril – Almada
2-dez-25 10h00/12h00 Rua Levada dos Ilhéus, Funchal
8-dez-25 18h30/20h30 Rua 5 de outubro, Funchal
10-dez-25 09h30/13h00 Avenida 25 de maio – Santana
13-dez-25 08h00/12h00 Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua – Ribeira Brava
19-dez-25 16h00/18h00 VE5 – Camacha
22-dez-25 08h30/11h30 VR1, km 31.1 – Santa Cruz
23-dez-25 08h00/12h00 VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande
3-dez-25 08h00 / 11h00 Avenida de Badajoz – Portalegre
10-dez-25 08h00 /11h00 Avenida de Badajoz – Portalegre
19-dez-25 14h00 /17h00 Zona Industrial – Portalegre
15-dez-25 09h00/11h00 Avenida de Badajoz – Elvas
16-dez-25 09h00/11h00 Avenida Dia de Portugal – Elvas
17-dez-25 09h00/11h00 EN 373 – Elvas
2-dez-25 13h / 20h Av. 25 de Abril, ascendente, junto à escola E.B. Flores, Porto
4-dez-25 13h / 20h Est. Circunvalação 14918, Matosinhos
9-dez-25 08h / 15h Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia
10-dez-25 08h / 15h Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres), Gondomar
12-dez-25 08h / 15h Rua Gomes Amorim nº 3084, Póvoa de Varzim
15-dez-25 16h / 00h E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz, Santo Tirso
17-dez-25 13h / 20h Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo
18-dez-25 13h / 20h Rua Fontão 212, Canidelo, VN Gaia
22-dez-25 08h / 16h Alameda de Cartes sob viaduto da Rua Emílio Biel (sentido N/S), Porto
23-dez-25 08h / 15h Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia
29-dez-25 16h / 00h Av. Dr. Antunes Guimarães c/373 da Rua Pinto de Araújo, Matosinhos
30-dez-25 13h / 20h E.N. 222 – cruzam. c/ R. Almeida Garrett (colocar radar na R. Abel Salazar), VN Gaia
2-dez-25 08h00/12h00 EN 110 – Alvito .- Tomar
9-dez-25 16h30/20h30 Avenida Engenheiro Ferreira Mesquita – Entroncamento
10-dez-25 08h30/12h30 Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas
11-dez-25 08h00/12h00 Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
23-dez-25 09h00/13h00 Avª Dom Manuel I – Abrantes
2-dez-25 09h00 às 11h00 Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada
2-dez-25 09h30 às 12h00 Circular Externa – Montijo
5-dez-25 09h00 às 10h30 Av. Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
9-dez-25 08h30 às 12h30 Estrada Nacional 10 Km 42.3 – Setúbal
11-dez-25 10h00 às 12h00 Avenida 1 de Dezembro 1640 – Seixal
3-dez-25 08h00/12h00 Rua Vasco Sameiro – Vila Real
4-dez-25 14h00/17h30 Avenida do Tâmega – Chaves
15-dez-25 14h00/17h30 Avenida Doutor Mário Soares – Chaves
22-dez-25 08h00/12h00 Av. Unesco – Vila Real
11-dez-25 08h30/11h30 Estrada Nacional 337-Vildemoinhos (RADAR Facebook)
12-dez-25 08h30/11h30 Avenida Prof. Reinaldo Cardoso (RADAR Facebook)
17-dez-25 08h00/11h00 Avenida Dom Egas Moniz
18-dez-25 16h00/19h00 Avenida Defensores do Douro