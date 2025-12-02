Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saiba onde vão estar os radares da PSP em dezembro

02 dez, 2025 - 23:33 • Redação

Polícia de Segurança Pública instala radares móveis de norte a sul do país para controlar excesso de velocidade e combater a sinistralidade rodoviária.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulga onde vão estar os radares de controlo de velocidade durante este mês de dezembro.

A PSP sublinha que este é um plano indicativo, que pode ser sujeito a alterações pontuais.

Açores

11-dez-25 08h00/16h00 Estrada Regional, Negrito, São Mateus – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo

12-dez-25 08h00/16h00 Caminho do Meio de S.Carlos, São Pedro – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo

18-dez-25 08h00/16h00 Estrada Regional, Ladeira Grande, Ribeirinha – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo

29-dez-25 08h00/16h00 Estrada Regional 1-1, Grota do Vale, São Bento – Angra Heroísmo, DP Angra Heroísmo

5-dez-25 08h00/12h00 Estrada Regional n.º 1, freguesia de São Mateus – Madalena, DP Horta

15-dez-25 16h00/18h00 Rua do Lameiro Grande, freguesia da Feteira – Horta, DP Horta

19-dez-25 08h00/12h00 Estrada Regional n.º 1, freguesia de Santo António – São Roque, DP Horta

22-dez-25 07h45/12h00 Estrada Regional n.º 1, freguesia da Feteira – Horta, DP Horta

Aveiro

3-dez-25 09h00/12h00 R. Dr. Eduardo Vaz – SM FEIRA

12-dez-25 09h00/12h00 Avenida 32 – ESPINHO

17-dez-25 09h00/12h00 Av. Dr. Renato Araújo – SJ MADEIRA

18-dez-25 09h00/12h00 E.N. 109, km 35.2 – OVAR

12-dez-25 08h00/12h00 Avenida da Europa – Junto à BP

15-dez-25 14h00/18h00 Avenida da Europa – Junto à Corvauto

17-dez-25 08h00/12h00 Avenida da Universidade – Aveiro

22-dez-25 08h00/12h00 Avenida da Europa – Junto à BP

Braga

3-dez-25 14h00/18h00 Av. Miguel Torga (Braga)

5-dez-25 14h00/17h00 Circular de Barcelos

9-dez-25 09h30/11h30 E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)

11-dez-25 11h00/13h00 Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato)

12-dez-25 15h00/17h00 Av. António Macedo (Braga)

16-dez-25 11h00 /13h00 E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)

18-dez-25 09h30/11h30 Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade)

Viana do Castelo

11-dez-25 10h00/13h00 AVENIDA PAULO VI – DARQUE-VIANA DO CASTELO

15-dez-25 10h00/13h00 AVENIDA 25 DE ABRIL – VIANA DO CASTELO

17-dez-25 20h30/23h30 RUA AGOSTINHO JOSÉ TAVEIRA – PONTE DE LIMA

19-dez-25 20h30/23h30 AVENIDA DO MEIO – AREOSA – VIANA DO CASTELO

Beja

16-dez-25 14/17h00 Avenida Salgueiro Maia – Beja

19-dez-25 09/12h00 Rua Zeca Afonso – Beja

26-dez-25 09/12h00 Rua Zeca Afonso – Beja

29-dez-25 14/17h00 Avenida Salgueiro Maia – Beja

Bragança

2-dez-25 08h00/13h00 Estrada Nacional 213, Mirandela

4-dez-25 08h00/13h00 Estrada Nacional 15 – Quinta de São Lourenço, Bragança

15-dez-25 08h00/13h00 Avenida Abade de Baçal, Bragança

16-dez-25 08h00/13h00 Nacional 15, Mirandela

Castelo Branco

5-dez-25 11h00 / 13h00 Estrada Nacional 233 – Buenos Aires – Castelo Branco

15-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã

16-dez-25 08h00 / 10h00 Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

26-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã

Figueira da Foz

5-dez-25 09h00/12h00 Avenida Dr. Mário Soares

16-dez-25 09h00/12h00 Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro

Évora

4-dez-25 09h00 / 10h30 EN nº 18 Bairro do Frei aleixo

11-dez-25 10h00 / 12h00 Ip2 – Ao Gil – Estremoz

19-dez-25 09h30 / 11h00 ER 114-A Estrada de Arraiolos

22-dez-25 10h00 / 12h00 Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz

23-dez-25 15h00 / 16h30 EN 114 Avª Túlio Espanca

31-dez-25 10h00 / 11h30 Avª Lino de Carvalho

Faro

10-dez-25 09h00/12h00 Avenida São Lourenço da Barrosa – V6

17-dez-25 16h00/20h00 Estrada de Monchique – V2

Guarda

15-dez-25 09h/13h Av.ª Serra da Estrela (Gouveia)

16-dez-25 09h/13h Via cintura externa da Guarda (VICEG) – Guarda

17-dez-25 16h/20h Via cintura externa da Guarda (VICEG) – Guarda

22-dez-25 09h/13h Via cintura externa da Guarda (VICEG) – Guarda

Leiria

4-dez-25 09h00/12h00 Alcobaça – VCI

17-dez-25 09h00/12h00 Av. Comunidade Europeia

22-dez-25 14h00/17h00 Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré

23-dez-25 14h00/17h00 Rua Albergaria dos Doze

30-dez-25 09h00/12h00 Estrada da Nazaré Km 15.2

Lisboa

3-dez-25 08h30 / 12h30 Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas

3-dez-25 14h00 / 18h00 Avenida Nicolau Breyner – Loures

5-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Infante D. Henrique – Lisboa

11-dez-25 08h30 / 11h30 Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra

12-dez-25 08h30 / 12h30 EN 10 – Km 125.3 – Alhandra – sentido Sobralinho -> Alhandra

16-dez-25 09h30 / 14h00 EN 6 (Av. Marginal) – Oeiras

17-dez-25 08h00 / 11h00 IC2 – Santa Iria de Azóia

18-dez-25 09h00 / 17h00 Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais

22-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada dos Salgados – Amadora

22-dez-25 14h00 / 16h00 Estrada N117 – sentido Amadora -> Restelo

23-dez-25 14h00 / 17h00 Avenida da Índia – Lisboa

30-dez-25 08h00 / 11h00 A2 – Ponte 25 de Abril – Almada

Madeira

2-dez-25 10h00/12h00 Rua Levada dos Ilhéus, Funchal

8-dez-25 18h30/20h30 Rua 5 de outubro, Funchal

10-dez-25 09h30/13h00 Avenida 25 de maio – Santana

13-dez-25 08h00/12h00 Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua – Ribeira Brava

19-dez-25 16h00/18h00 VE5 – Camacha

22-dez-25 08h30/11h30 VR1, km 31.1 – Santa Cruz

23-dez-25 08h00/12h00 VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande

Portalegre

3-dez-25 08h00 / 11h00 Avenida de Badajoz – Portalegre

10-dez-25 08h00 /11h00 Avenida de Badajoz – Portalegre

19-dez-25 14h00 /17h00 Zona Industrial – Portalegre

15-dez-25 09h00/11h00 Avenida de Badajoz – Elvas

16-dez-25 09h00/11h00 Avenida Dia de Portugal – Elvas

17-dez-25 09h00/11h00 EN 373 – Elvas

Porto

2-dez-25 13h / 20h Av. 25 de Abril, ascendente, junto à escola E.B. Flores, Porto

4-dez-25 13h / 20h Est. Circunvalação 14918, Matosinhos

9-dez-25 08h / 15h Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia

10-dez-25 08h / 15h Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres), Gondomar

12-dez-25 08h / 15h Rua Gomes Amorim nº 3084, Póvoa de Varzim

15-dez-25 16h / 00h E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz, Santo Tirso

17-dez-25 13h / 20h Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo

18-dez-25 13h / 20h Rua Fontão 212, Canidelo, VN Gaia

22-dez-25 08h / 16h Alameda de Cartes sob viaduto da Rua Emílio Biel (sentido N/S), Porto

23-dez-25 08h / 15h Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia

29-dez-25 16h / 00h Av. Dr. Antunes Guimarães c/373 da Rua Pinto de Araújo, Matosinhos

30-dez-25 13h / 20h E.N. 222 – cruzam. c/ R. Almeida Garrett (colocar radar na R. Abel Salazar), VN Gaia

Santarém

2-dez-25 08h00/12h00 EN 110 – Alvito .- Tomar

9-dez-25 16h30/20h30 Avenida Engenheiro Ferreira Mesquita – Entroncamento

10-dez-25 08h30/12h30 Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas

11-dez-25 08h00/12h00 Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

23-dez-25 09h00/13h00 Avª Dom Manuel I – Abrantes

Setúbal

2-dez-25 09h00 às 11h00 Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada

2-dez-25 09h30 às 12h00 Circular Externa – Montijo

5-dez-25 09h00 às 10h30 Av. Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

9-dez-25 08h30 às 12h30 Estrada Nacional 10 Km 42.3 – Setúbal

11-dez-25 10h00 às 12h00 Avenida 1 de Dezembro 1640 – Seixal

Vila Real

3-dez-25 08h00/12h00 Rua Vasco Sameiro – Vila Real

4-dez-25 14h00/17h30 Avenida do Tâmega – Chaves

15-dez-25 14h00/17h30 Avenida Doutor Mário Soares – Chaves

22-dez-25 08h00/12h00 Av. Unesco – Vila Real

Viseu

11-dez-25 08h30/11h30 Estrada Nacional 337-Vildemoinhos (RADAR Facebook)

12-dez-25 08h30/11h30 Avenida Prof. Reinaldo Cardoso (RADAR Facebook)

17-dez-25 08h00/11h00 Avenida Dom Egas Moniz

18-dez-25 16h00/19h00 Avenida Defensores do Douro

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975