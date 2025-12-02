Sócrates admite viagens mas nega irregularidades ou perigo de fuga

O antigo primeiro-ministro José Sócrates desmentiu esta terça-feira viagens ao estrangeiro superiores a cinco dias e negou qualquer perigo de fuga, alegando que sempre regressou a Portugal, mesmo quando foi detido em 2014 no âmbito da Operação Marquês.

O Ministério Público (MP) questionou esta terça-feira a alegada deslocação do antigo primeiro-ministro José Sócrates aos Emirados Árabes Unidos, admitindo que a viagem, a ter acontecido, poderá fazer parte de um plano de fuga. Caso se confirmem deslocações que não foram comunicadas ao tribunal, o Ministério Público admite que poderão ser revistas as medidas de coação.

"É completamente falso que tenha feito viagens ao estrangeiro que tivessem excedido o limite de cinco dias a partir do qual sou obrigado a comunicar ao tribunal o local da minha ausência. É falso, ponto final", argumenta Sócrates num esclarecimento enviado à agência Lusa após a posição expressa pelo MP.

Na nota, o antigo governante ironiza dizendo que "doze anos depois" este "é o terceiro perigo de fuga" de que é suspeito no âmbito do processo Operação Marquês, atualmente em julgamento, mas suspenso até ao início de janeiro por renúncia do seu advogado de defesa, Pedro Delille.

"Houve perigo de fuga no aeroporto de Lisboa em 2014 quando estava a entrar no país, não a sair; houve perigo de fuga por estar a fazer um doutoramento no Brasil; agora pretendem que há perigo de fuga por ter ido duas vezes a Abu Dhabi (em viagens distintas e curtas e que, nenhuma delas, ultrapassou cinco dias)", afirma.

No esclarecimento remete mesmo uma crítica direta ao MP: "A manobra, bem entendida, consiste em inverter os termos: eu denunciei os procuradores por serem suspeitos de passar informações a jornalistas sobre a minha vida privada; eles respondem insinuando que tenho feito viagens fora da lei e que isso significa perigo de fuga".