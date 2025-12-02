Trabalhadores da Autoeuropa vão aderir à greve geral

02 dez, 2025 - 13:09 • João Cunha
Os trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa, em Palmela, distrito de Setúbal, aprovaram esta terça-feira uma moção de apoio à greve geral de 11 de dezembro num plenário com as presenças dos secretários-gerais da CGTP e da UGT.
A CGTP, pela voz de Tiago Oliveira, diz que não se pode ficar indiferente ao pacote laboral apresentado pelo Governo. O secretário-geral da central sindical esteve esta terça-feira de manhã no primeiro de quatro plenários a realizar na Autoeuropa, onde sublinhou que a central sindical “está a cumprir a sua obrigação”, levando informação aos trabalhadores, com quem discute os impactos das medidas previstas na nova legislação.
Segundo Tiago Oliveira, o pacote laboral “aumenta e normaliza a precariedade, desregula horários de trabalho, ataca os direitos das mães, das famílias e das crianças, ataca o direito à greve, facilita os despedimentos e impede os sindicatos de entrar nas empresas”.
Além do mais, argumenta, o Governo tem demonstrado o que diz ser uma “completa inflexibilidade” para discutir questões essenciais na vida de quem trabalha.
“O Governo continua a mostrar-se completamente inflexível. Só responde a um lado e esquece-se da maioria, e a maioria são os trabalhadores”, referiu o sindicalista, que defende que a ministra do Trabalho devia focar-se “nas razões que trazem os trabalhadores para o protesto”, considerando que a greve geral é encarada como “último patamar de luta”.
Também presente neste primeiro plenário esteve Mário Mourão, secretário-geral da UGT, que não gostou de ouvir a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho a queixar-se de que "as pessoas estão cansadas de greves por razões políticas”.
Ora, para Mário Mourão, "quem trouxe a política para o mundo do trabalho foi o Governo e a senhora ministra, ao trazer uma proposta, um anteprojeto, que é único e simplesmente ideológico".
"Naturalmente a ideologia tem política", defende o secretário-geral da UGT, que acrescentou que o Governo "terá a resposta também política que os trabalhadores têm que dar a cada momento".
Por fim, desdramatizou as alegadas preocupações do executivo com o alegado cansaço de greves convocadas por razões políticas: "A ministra está preocupada, provavelmente está perturbada, com esta greve do dia 11, mas é a vida, quem está na política é assim mesmo."