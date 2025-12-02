Trabalhadores da Autoeuropa vão aderir à greve geral

Além do mais, argumenta, o Governo tem demonstrado o que diz ser uma “completa inflexibilidade” para discutir questões essenciais na vida de quem trabalha.

Segundo Tiago Oliveira, o pacote laboral “aumenta e normaliza a precariedade, desregula horários de trabalho, ataca os direitos das mães, das famílias e das crianças, ataca o direito à greve, facilita os despedimentos e impede os sindicatos de entrar nas empresas”.

A CGTP, pela voz de Tiago Oliveira, diz que não se pode ficar indiferente ao pacote laboral apresentado pelo Governo. O secretário-geral da central sindical esteve esta terça-feira de manhã no primeiro de quatro plenários a realizar na Autoeuropa, onde sublinhou que a central sindical “está a cumprir a sua obrigação”, levando informação aos trabalhadores, com quem discute os impactos das medidas previstas na nova legislação.

Os trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa, em Palmela, distrito de Setúbal, aprovaram esta terça-feira uma moção de apoio à greve geral de 11 de dezembro num plenário com as presenças dos secretários-gerais da CGTP e da UGT.

“O Governo continua a mostrar-se completamente inflexível. Só responde a um lado e esquece-se da maioria, e a maioria são os trabalhadores”, referiu o sindicalista, que defende que a ministra do Trabalho devia focar-se “nas razões que trazem os trabalhadores para o protesto”, considerando que a greve geral é encarada como “último patamar de luta”.

Também presente neste primeiro plenário esteve Mário Mourão, secretário-geral da UGT, que não gostou de ouvir a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho a queixar-se de que "as pessoas estão cansadas de greves por razões políticas”.

Ora, para Mário Mourão, "quem trouxe a política para o mundo do trabalho foi o Governo e a senhora ministra, ao trazer uma proposta, um anteprojeto, que é único e simplesmente ideológico".

"Naturalmente a ideologia tem política", defende o secretário-geral da UGT, que acrescentou que o Governo "terá a resposta também política que os trabalhadores têm que dar a cada momento".

Por fim, desdramatizou as alegadas preocupações do executivo com o alegado cansaço de greves convocadas por razões políticas: "A ministra está preocupada, provavelmente está perturbada, com esta greve do dia 11, mas é a vida, quem está na política é assim mesmo."

