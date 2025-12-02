Urgência Pediátrica de Barcelos atende durante a noite só mediante referenciação

O Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Barcelos passou a receber, entre as 22h00 e as 08h00, utentes exclusivamente mediante referenciação pelo INEM/CODU para situações emergentes, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde Barcelos/Esposende refere que aquele modelo de acesso entrou em vigor na segunda-feira e "está alinhado com as orientações nacionais para a reorganização da urgência pediátrica".

"Garante que as crianças e adolescentes são encaminhados de forma adequada, segura e de acordo com a prioridade clínica", acrescenta.

A referenciação e encaminhamento são assegurados através da avaliação inicial realizada pelo INEM/CODU (112), que determina a necessidade de recurso ao serviço hospitalar.

Em 2024, o Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Barcelos registou um total de 13.141 atendimentos.