Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Urgência Pediátrica de Barcelos atende durante a noite só mediante referenciação

02 dez, 2025 - 13:21 • Lusa

A referenciação e encaminhamento são assegurados através da avaliação inicial através do 112, que determina a necessidade de recurso ao serviço hospitalar.

A+ / A-

O Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Barcelos passou a receber, entre as 22h00 e as 08h00, utentes exclusivamente mediante referenciação pelo INEM/CODU para situações emergentes, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde Barcelos/Esposende refere que aquele modelo de acesso entrou em vigor na segunda-feira e "está alinhado com as orientações nacionais para a reorganização da urgência pediátrica".

"Garante que as crianças e adolescentes são encaminhados de forma adequada, segura e de acordo com a prioridade clínica", acrescenta.

A referenciação e encaminhamento são assegurados através da avaliação inicial realizada pelo INEM/CODU (112), que determina a necessidade de recurso ao serviço hospitalar.

Em 2024, o Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Barcelos registou um total de 13.141 atendimentos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira