120 quilos e quase 4 metros de satélite vão revolucionar a vigilância nacional a partir do espaço

Foi comprado diretamente pela Força Aérea Portuguesa para operar a partir do espaço já no próximo ano — trata-se do primeiro satélite que “dará capacidades próprias, numa nova dimensão, onde o Espaço substitui o céu como nova fronteira operacional”.

A Força Aérea afirma que “esta inovação tecnológica reforça a capacidade de conduzir operações militares com a maior precisão e eficácia, apoiando também a gestão de emergência e a utilização sustentável de recursos”.

O coronel Pedro Costa, chefe do Centro de Operações Espaciais da Força Aérea, diz à Renascença: "Podemos falar de uma monitorização quase permanente de acompanhamento de navios, de identificações de plataformas navais que fazem tráfico de estupefacientes, capacidade de monitorizar embarcações de tráfico humano. No fundo, são olhos colocados em órbita e que darão apoio à monitorização da área."

Ou seja, uma modernização da defesa e da segurança nacional. "A nossa área de responsabilidade no Atlântico é quase da dimensão da Europa, temos limitações de alcance e permanência, e o espaço pode dar a cobertura total nessa área sob a nossa responsabilidade".

Para já, não servirá para comunicações, mas para informação detalhada do que se passa em terra, no mar e ar.

"Tem finalidades de observação da terra, não é um instrumento para comunicações, embora esteja prevista a edificação de comunicações resilientes”, explica.

Esta tecnologia terá duplo uso: militar, mas também necessidades do ponto vista civil. Em causa a irrigação dos solos e eficácia dos recursos como a água, informação e controlo de incêndios, entre outras.



Satélite lançado em 2026

O satélite pesa aproximadamente 120 quilos e quando os painéis estão abertos têm dimensão de 3,70 metros sensivelmente. Ficará a 550 quilómetros de distância e não será visível a olho nu.

Este satélite, totalmente suportado pela Força Aérea, junta-se a um outro que tinha sido adquirido com verbas do PRR e é também operado por este ramo das Forças Armadas Portuguesas.

São os primeiros da futura Constelação do Atlântico, um projeto que junta Portugal e Espanha, e que contará com um conjunto de satélites capazes de fornecer imagens de alta e muito alta resolução permitindo observação e monitorização a partir do Espaço.

O lançamento, a partir dos Estados Unidos, está previsto para o primeiro trimestre de 2026.