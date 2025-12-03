Ouvir
Operação Rescaldo

Detidos três elementos dos Bombeiros do Beato e Penha de França

03 dez, 2025 - 16:16 • Ricardo Vieira , Alexandre Abrantes Neves

São suspeitos de desviar verbas pertencentes à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França e de usar indevidamente viatura de serviço em benefício pessoal.

Três elementos dos Bombeiros do Beato e Penha de França, em Lisboa, foram detidos no âmbito da "Operação Rescaldo", anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ). Quatro pessoas foram constituídas arguidas.

São suspeitos de desviar verbas pertencentes à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBVBPF) do Beato e Penha de França e de usar indevidamente viatura de serviço em benefício pessoal, indica a PJ, em comunicado.

"Os suspeitos (Comandante, Vice-Presidente, Tesoureira e um elemento da corporação de bombeiros), em exercício efetivo de funções, encontram-se indiciados da prática dos crimes de peculato, abuso de poder e ainda de peculato de uso", explica a Polícia Judiciária.

No âmbito da operação “Rescaldo”, foram realizadas três buscas domiciliárias e uma busca não domiciliária.

Os suspeitos terão realizado transferências da conta da Associação Humanitária de Bombeiros para contas pessoais, mas também depósitos diretos ao balcão, "sob o alegado pretexto do reembolso de despesas e pagamento de ajudas de custo dos próprios ou de terceiros, também elementos da corporação".

Das diligências realizadas resultou a constituição de quatro arguidos, sendo os três detidos presentes a juiz, na quinta-feira, para a aplicação das medidas de coação.

Na operação participaram cerca 30 elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Unidade de Armamento e Segurança, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, com vista à recolha de elementos de prova.

Contactada pela Renascença, a corporação de bombeiros disse não querer comentar o caso, pelo menos, por agora.

