Dia cinzento e frio: IPMA prevê aguaceiros fracos e neve acima dos 1000 metros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado, com aumento gradual de nebulosidade a partir da tarde, e aguaceiros pouco frequentes, em geral fracos, nas regiões Norte e Centro. No entanto, o tempo deverá agravar-se no final do dia, com períodos de chuva mais intensa no Minho e Douro Litoral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há também possibilidade de queda de neve acima dos 1000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela durante a tarde. O vento será fraco a moderado, podendo atingir os 40 km/h na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro. Nas terras altas, o vento poderá ser moderado a forte, até 45 km/h.

O IPMA prevê ainda formação de gelo ou geada, sobretudo no interior Norte e Centro, bem como neblina ou nevoeiro matinal nessas regiões. Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 0 °C na Guarda e os 9 °C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 6 °C na Guarda e 17 °C em Faro e Setúbal.