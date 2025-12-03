Dia cinzento e frio: IPMA prevê aguaceiros fracos e neve acima dos 1000 metros

03 dez, 2025 - 07:19 • Olímpia Mairos
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado, com aumento gradual de nebulosidade a partir da tarde, e aguaceiros pouco frequentes, em geral fracos, nas regiões Norte e Centro. No entanto, o tempo deverá agravar-se no final do dia, com períodos de chuva mais intensa no Minho e Douro Litoral.
Há também possibilidade de queda de neve acima dos 1000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela durante a tarde. O vento será fraco a moderado, podendo atingir os 40 km/h na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro. Nas terras altas, o vento poderá ser moderado a forte, até 45 km/h.
O IPMA prevê ainda formação de gelo ou geada, sobretudo no interior Norte e Centro, bem como neblina ou nevoeiro matinal nessas regiões. Está prevista uma pequena descida da temperatura mínima.
As temperaturas mínimas deverão variar entre 0 °C na Guarda e os 9 °C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 6 °C na Guarda e 17 °C em Faro e Setúbal.
Devido à agitação marítima, sete distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja: Porto, Braga, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra.
Segundo o IPMA, prevêem-se ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura, podendo atingir 11 metros de altura máxima. O aviso laranja estará em vigor até às 15h00, passando depois a aviso amarelo até às 3h00 de quinta-feira.
Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo até às 3h00 de quinta-feira, devido à previsão de ondas entre quatro e cinco metros.
Na Madeira, a Costa Norte e Porto Santo estão igualmente sob aviso amarelo até às 0h00, com ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros.