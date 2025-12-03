Governo anuncia mudanças na idade para ser guarda prisional

A idade para entrar na carreira de guarda prisional diminuiu para os 18 anos e aumenta para os 35 anos, indicou esta quarta-feira o Ministério da Justiça, avançando que vão ser pagas as horas extraordinárias na totalidade a estes profissionais.

Estas alterações constam de um acordo celebrado entre o Ministério da Justiça com o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), a Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) e a Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional (ASPCGP), que prevê a valorização das carreiras daquela classe profissional, passando para já com a aplicação de três medidas que os sindicatos consideram fundamentais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, o Ministério da Justiça (MJ) refere que o acordo firmado com a ministra Rita Alarcão Júdice estipula uma redução dos 21 para os 18 anos para a entrada na carreira de guarda prisional e aumento o máximo de 28 para 35 anos, "ampliando desta forma o número de candidatos e a base de recrutamento", refere o MJ.

Com esta alteração, a idade mínima e máxima de ingresso na carreira de guarda prisional passa ser idêntica à de admissão de agentes da PSP.

Segundo o ministério, o acordo estabelece também o pagamento de horas de trabalho suplementar prestado pelos trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional para além dos limites de duração previstos, "em casos devidamente justificados e, excecionalmente, sempre que tal se revelar necessário para garantir a segurança nos estabelecimentos prisionais".