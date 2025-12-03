Governo diz que "nada impede" ANA de acelerar prazo do novo aeroporto de Lisboa

O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, afirmou, esta quarta-feira, em Macau, que “nada impede” a ANA - Aeroportos de Portugal de antecipar o prazo para a construção do novo aeroporto de Lisboa, em Alcochete, considerando 2034-2035 uma meta viável.

A posição surge depois de o presidente da ANA, José Luís Arnaut, ter admitido querer acelerar o projeto, embora mantenha 2037 como prazo oficial, “por segurança”.

“2037 é responsabilidade da ANA, mas o nosso objetivo é 2034-2035. Se conseguirem antecipar, ficaremos muito satisfeitos - seria sinal de forte compromisso com o Estado”, disse o governante.

Arnaut garantiu que a ANA e o Governo partilham o mesmo interesse: fazer avançar o projeto o mais rápido possível. “Está decidido que será em Alcochete. Vamos acelerar e pôr o aeroporto a funcionar o quanto antes, porque isso é o melhor para o país”, afirmou.

Apesar de evitar compromissos firmes, o presidente da ANA reconheceu que o objetivo é concluir o aeroporto antes de 2036. O prazo de 2037 serve apenas como “margem de segurança”, acrescentou, frisando que estão a ser estudadas formas de encurtar etapas do processo.

O novo aeroporto deverá ser cinco vezes maior que o Humberto Delgado.

As declarações foram feitas no 50.º Congresso Nacional da APAVT, que decorre até 4 de dezembro, em Macau.