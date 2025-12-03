Ouvir
Em Destaque
Crime

Homem detido por crimes de pornografia de menores na Área Metropolitana de Lisboa

03 dez, 2025 - 11:33 • Olímpia Mairos

A detenção ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, durante a qual foram apreendidos diversos equipamentos informáticos.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, deteve, em flagrante delito, um homem suspeito da prática de crimes de pornografia de menores, na Área Metropolitana de Lisboa.

De acordo com a PJ, a investigação teve origem na partilha de ficheiros contendo conteúdos compatíveis com abuso e exploração sexual de menores, realizada a partir de acessos registados em território nacional.

“Nos dispositivos foram encontrados milhares de ficheiros ilícitos, incluindo imagens e vídeos nos quais se visualizam crianças, de ambos os sexos, envolvidas em atos sexuais com adultos”, indica a PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
