“Jornalismo vai sofrer com pacote laboral”, alertam jornalistas

Os jornalistas preparam-se para participar na greve geral de 11 de dezembro, num protesto que, segundo profissionais da área, “não é só dos outros, é de todos nós”. O motivo: o pacote laboral “Trabalho XXI”, apresentado pelo Governo, que, segundo os jornalistas, ameaça agravar a precariedade e enfraquecer direitos fundamentais.

“Fazer jornalismo também é trabalhar, embora seja mais, muito mais do que isso. E como todas as pessoas que trabalham, os jornalistas vão sofrer se o Governo avançar com a revisão laboral”, alerta o Sindicato dos Jornalistas, em comunicado.

Entre as principais críticas, está a flexibilização das regras de contratação, que, dizem, “expande a contratação a prazo e dificulta o reconhecimento de falsos recibos verdes”, abrindo caminho a uma “precariedade sem fim à vista”.

“A proposta do Governo autoriza a contratação de recibos verdes para sempre, sem nunca obrigar à integração, desde que tenha sido sempre precário”, denuncia.

O documento, que recupera o banco de horas individual e permite aumentar a carga horária sem compensação financeira, é visto pelos jornalistas como um ataque direto à justiça salarial.

“Já somos obrigados a trabalhar à noite, aos fins de semana e a fazer horas extraordinárias sem a devida compensação. Com o pacote laboral, o trabalho vai ficar mais barato e a justiça salarial dificilmente sairá do reino da imaginação”, acusa o sindicato.

A revisão também é criticada por enfraquecer a conciliação entre vida profissional e pessoal. “A pressão que já deixa metade das redações em risco de ‘burnout’ vai aumentar”, afirmam, destacando ainda que a proposta “restringe o teletrabalho, a amamentação e o luto gestacional — no segundo país mais envelhecido da Europa”.

Outro ponto de preocupação é a possibilidade de despedimentos facilitados e substituição por serviços externos.

“Este pacote laboral facilita os despedimentos, dificulta as reintegrações e permite a contratação de serviços externos para substituir trabalhadores despedidos. Consegues imaginar como vai emagrecer ainda mais as já depauperadas redações?”, questionam.

A formação profissional, já escassa nas redações, poderá ser reduzida “para metade”, o que, segundo os jornalistas, compromete a preparação do setor para lidar com a Inteligência Artificial.

“Aprender a lidar com a IA, para que a ferramenta ajude o jornalismo e não mate o jornalista, vai ser pouco mais que imaginação”, afirmam.

Os jornalistas consideram ainda que a proposta “fragiliza a contratação coletiva, limita o direito à greve e dificulta a ação sindical”.

“Uma proposta assim podia perfeitamente chamar-se ‘Trabalho XIX’, e não ‘Trabalho XXI’.”

Críticas ao Governo

As críticas não se limitam às medidas laborais. O Governo é acusado de tentar controlar a comunicação social e de fragilizar o serviço público.

“É o mesmo Governo que faz ‘fact checking’ ao jornalismo e quer criar uma agência interna para comunicar sem intermediação, como se fosse dono da verdade”, acusam.

A classe também aponta a degradação das condições na RTP e na Agência Lusa, com planos de reestruturação e reduções de pessoal.

“Transformaram uma má ideia — a entrada de um trabalhador por cada dois que saem — numa péssima medida, aumentando o rácio para 1-4. E ainda foram autorizadas mais rescisões”, apontam

No caso da Lusa, os jornalistas temem que as “sinergias” com a RTP signifiquem cortes disfarçados, “fazendo crer que isso não vai afetar a qualidade do serviço da única agência pública em Portugal, que mantém vivas partes do país votadas ao abandono”.

O pacote laboral, concluem, é apenas mais um sintoma de um Governo que “ignora o jornalismo e despreza quem o faz”.

“Ignorou as sugestões do sindicato e, ao arrepio da lei, efetivou um apoio aos órgãos locais e regionais, em ano de eleições autárquicas, sem o vincular ao cumprimento das convenções coletivas ou à obrigatoriedade de empregarem jornalistas”, conclui o comunicado.