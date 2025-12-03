Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Ligações fluviais entre Lisboa e margem sul com constrangimentos na quinta-feira

03 dez, 2025 - 16:45 • Lusa

Plenário marcada para o período da tarde pode ter consequências nas ligações entre Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

A+ / A-

O serviço de transporte fluvial entre a margem sul e Lisboa pode ter constrangimentos na quinta-feira à tarde devido a um plenário de trabalhadores, anunciou a Transtejo Soflusa (TTSL).

Segundo a empresa, o plenário de trabalhadores decorre entre as 14h30 e as 17h30.

O plenário foi convocado pela Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) para discutir com os trabalhadores os objetivos reivindicativos e a mobilização para a greve geral de 11 de dezembro.

A CGTP e a UGT convocaram a greve geral em resposta à proposta de reforma da legislação laboral apresentada pelo Governo, sendo a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da "troika".

A Transtejo Soflusa SA é a responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975