Ligações fluviais entre Lisboa e margem sul com constrangimentos na quinta-feira

O serviço de transporte fluvial entre a margem sul e Lisboa pode ter constrangimentos na quinta-feira à tarde devido a um plenário de trabalhadores, anunciou a Transtejo Soflusa (TTSL).

Segundo a empresa, o plenário de trabalhadores decorre entre as 14h30 e as 17h30.

O plenário foi convocado pela Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) para discutir com os trabalhadores os objetivos reivindicativos e a mobilização para a greve geral de 11 de dezembro.

A CGTP e a UGT convocaram a greve geral em resposta à proposta de reforma da legislação laboral apresentada pelo Governo, sendo a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da "troika".

A Transtejo Soflusa SA é a responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.