Mais de um quarto das turmas com alunos com necessidades especiais não cumprem a lei

O inquérito mostra que 12,4% tinha mais de 20 alunos, 8% tinha mais de dois alunos com NE e 6,7% tinha mais de 20 alunos e mais de dois alunos com NE, segundo o inquérito realizado a diretores de 147 escolas e agrupamentos de todo o país.

Num universo de 9.252 turmas considerada, quase metade tinha alunos com necessidades educativas (NE) e, por isso, deveriam ter menos de 20 estudantes e, no máximo, dois alunos com NE, segundo a legislação em vigor. No entanto, mais de uma em cada quatro destas turmas (27,1%) foi constituída ilegalmente.

Comparando com o levantamento do ano passado, verifica-se um aumento de turmas constituídas ilegalmente: em 2024, eram 23%, segundo dados divulgados neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Mais de uma em cada quatro turmas (27,1%) com alunos com necessidades educativas está sobrelotada , o que representa um aumento das escolas em incumprimento da legislação face ao ano passado, revela um inquérito da Fenprof.

Para a Fenprof, o aumento do número de turmas que não cumprem a lei é um dos resultados do também aumento de alunos e da falta de espaços físicos. Os diretores escolares alertaram também para a carência de recursos nas escolas, onde faltam professores de educação especial, técnicos especializados e até assistentes operacionais.

Faltam docentes de Ensino Especial

No levantamento, 74,3% das escolas e agrupamentos queixaram-se de ter poucos docentes da Educação Especial, um problema que também parece ter-se agravado em relação ao ano passado, altura em que o problema foi apontado por 64% dos diretores.

Os diretores têm aberto vagas para contratar novos professores, mas a maioria não consegue resolver o problema: quase três em cada quatro escolas (71,6%) não conseguiram recrutar qualquer docente, ficando as vagas vazias, principalmente para apoio a alunos do domínio cognitivo e motor.

A maioria dos diretores (77%) também diz não ter assistentes operacionais suficientes. Só nas escolas e agrupamentos que integram o levantamento, seriam precisos mais 557 assistentes operacionais.

"Há ainda um caminho importante a percorrer", defendeu José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof, alertando para a "já crónica falta de recursos na educação inclusiva".

"Tem sido muito graças ao trabalho dos docentes, das direções das escolas e do pessoal não docente — os assistentes operacionais e os técnicos especializados — assim como das famílias, que é garantido que estes alunos continuem a ter apoio, mas muitas vezes é insuficiente face às suas necessidades", defendeu José Feliciano Costa em declarações à Lusa.

Muitas vezes, o sucesso destes alunos é "resultado da boa vontade" de professores e funcionários que trabalham para lá do seu horário, lamentou.

A carência de recursos foi uma crítica feita pela Fenprof logo após a implementação do atual quadro legal, de 2018, e passados sete anos a estrutura sindical diz que o problema permanece. O problema afeta especialmente os mais novos, uma vez que continua na gaveta o projeto de criação do grupo de recrutamento para o trabalho direto com crianças até aos seis anos.

Duplicaram alunos sem acesso direto a docente de educação especial

Outra conclusão é a de que o número de alunos com necessidades educativas, mas sem acesso direto a um professor de educação especial, duplicou. Num universo de 15.437 alunos, a grande maioria tem apoio direto, mas existem 9,1% que recebem apenas "apoio indireto".

A falta de professores de educação especial leva a que estes docentes tenham de dar orientação aos titulares de turma sobre como trabalhar com estes alunos. Comparando com os resultados do inquérito realizado no ano passado, há agora mais alunos a ter apenas "apoio indireto": em 2024, eram 4,4% e agora representam 9,1%.

Os diretores explicam este aumento com o facto de haver mais alunos a necessitar de apoio específico e de existirem menos professores disponíveis.



