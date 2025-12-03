Ouvir
Marcelo deve ter alta nas próximas horas e prosseguir a recuperação em Belém

03 dez, 2025 - 10:54 • Olímpia Mairos

Na última hora, o líder do PS, José Luís Carneiro, levou um livro a Marcelo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submetido na segunda-feira a uma cirurgia para tratar uma hérnia encarcerada, deverá receber alta hospitalar dentro de algumas horas, informou hoje a presidente do Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de Estado se encontra internado.

Durante uma conferência de imprensa para atualizar o estado de saúde do Presidente, Maria João Baptista referiu que Marcelo Rebelo de Sousa “tem-se alimentado bem, realizará ainda alguns exames” e deverá deixar o hospital “nas próximas horas”.

"O senhor Presidente da República está bem disposto e está bem. Fez os exames de rotina que é habitual fazer nestas situações, que estão bem. Portanto, temos as condições clínicas que pretendíamos, aquilo que era esperado no pós-operatório. E aquilo que vamos fazer neste momento é esperar um pouco mais para o senhor Presidente se alimentar e havendo condições terá alta dentro de algumas horas", declarou Maria João Batista.

"Julgo que é adequado fazer uma visita e disponibilizar-me ao senhor Presidente da República para tudo quanto puder ser últil", afirmou Carneiro, adiantando que ofereceu a Marcelo um livro sobre o Porto.

