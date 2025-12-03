Marcelo Rebelo de Sousa está "francamente bem" e já teve alta hospitalar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submetido na segunda-feira a uma cirurgia para tratar uma hérnia encarcerada, já teve alta médica e fala neste momento aos jornalistas.

“Sinto-me bem. Comecei a trabalhar aqui”, disse Marcelo que destacou a “excelência do SNS”.



Marcelo começou por expressar a sua gratidão ao SNS, sublinhando a importância do serviço público de saúde em Portugal: “O Serviço Nacional de Saúde, uma vez mais, está de parabéns, do ponto de vista do agradecimento do Presidente da República e do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, que aqui se confundem, o doente e o Presidente”.

O chefe de Estado explicou que esta foi a quarta operação a uma hérnia intestinal, uma condição que descreveu como “congénita” e “de família”.

“Foi uma intervenção muito rápida, muito eficaz, muito decidida desta unidade a de operar, e ao que dizem, com sucesso. Sinto-me francamente bem a esta distância dos acontecimentos”.

Apesar da recuperação, o Presidente anunciou que duas visitas de Estado foram adiadas — uma por implicar uma deslocação de quatro dias e outra ao Vaticano — para permitir um período de recuperação mais prudente.

“Parece-me prudente. Embora anteveja uma recuperação menos complicada do que a primeira, é preciso algum cuidado do ponto de vista alimentar e de atividade”, declarou.

Ainda assim, Marcelo garantiu que continuará a exercer plenamente as suas funções: “Já me esperam vários diplomas. Até ao Natal, depois até ao fim do ano, naturalmente, é um período de maior repouso, mas o trabalho do Presidente continua”.

O Chefe de Estado fez também questão de reiterar o papel essencial do SNS na democracia portuguesa: “Os portugueses, com todos os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem, devem-lhe uma função inestimável. É uma grande conquista da democracia, que precisa de ser alimentada, renovada e apoiada permanentemente”.

O Presidente assegurou que se encontra em boa recuperação e “francamente bem”, agradecendo as mensagens recebidas de vários responsáveis políticos e de “muitos, muitos portugueses”.

Durante as declarações, Marcelo Rebelo de Sousa recordou ainda duas figuras da comunicação social recentemente falecidas, Olga Cardoso e Constança Cunha e Sá.

Sobre Olga Cardoso, Marcelo Rebelo de Sousa recordou-a como “uma figura notável do Norte e da rádio portuguesa”.

“Eu conhecia muito bem a Olga Cardoso, que é uma figura aqui do Porto, do Norte, e que foi, conjuntamente com António Sala, mais do que uma apresentadora, foi uma companheira diária da vida de muitos milhares de ouvintes da rádio. Era uma figura notável como profissional e como pessoa, que cativava os portugueses numa altura em que a rádio tinha um peso muito influente na vida de todos nós”, declarou.

Já sobre Constança Cunha e Sá, o Presidente destacou o seu papel no jornalismo português e lamentou a sua morte precoce: “Invoco com saudade Constança Cunha e Sá, que nos deixou ontem, muito nova, e que foi uma grande jornalista, uma grande analista e cronista na comunicação social portuguesa, sobretudo na imprensa escrita, mas também na rádio e na televisão”.

“Eram figuras notáveis, em estilos diferentes, mas que entraram na casa de todos nós”, completou.