Ministra quer opinião de peritos sobre comparticipação de medicamentos para obesidade

A ministra da Saúde diz que o Governo aguarda pela avaliação de peritos e por indicações da DGS para decidir sobre a comparticipação de medicamentos para tratamento da obesidade.

Questionada pela Renascença sobre a recomendação da OMS, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, não rejeita a possibilidade a comparticipação. Segundo Ana Paula Martins, o Infarmed está já a analisar a possibilidade.

"Tem de ser avaliado pelos peritos e tem de estar dentro das indicações definidas pela DGS para situações consideradas graves, onde se comprove que há o tal custo-efetividade", disse Ana Paula Martins, que falava aos jornalistas depois de se ter vacinado contra a gripe e a Covid-19, numa farmácia em Porto Salvo, em Oeiras.

Esta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes e perda de peso para tratar a obesidade, que afeta mil milhões de pessoas em todo o mundo. E defende que sejam universalmente e financeiramente acessíveis.

"É uma recomendação que, quer o Infarmed, através dos peritos que avaliam os medicamentos e as suas implicações, quer a Direção-Geral da Saúde, que olha para os processos assistenciais integrados na área da obesidade, naturalmente terão em linha de conta, dentro do que são as indicações técnicas e as necessidades das pessoas que vivem com obesidade e que têm de ter uma atenção particular", disse a ministra.

Já a diretora-geral da Saúde recordou que a DGS já elaborou o percurso de cuidados para a pessoa com obesidade e que há um despacho governamental que abre a possibilidade da comparticipação de fármacos para a obesidade, lembrando que o Infarmed está a fazer um estudo sobre a matéria.

"Esta abordagem está a ser estudada pelo Infarmed e temos de aguardar. (...) Tudo o que fazemos tem de ser muito ponderado e assegurando, não só o que é melhor para os cidadãos, mas também o que é a sustentabilidade pública", afirmou Rita Sá Machado.