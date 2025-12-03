Mulher detida por suspeitas de abuso sexual de menor de 13 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 20 anos, fortemente indiciada pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, tendo como vítima um rapaz de 13 anos que conheceu através das redes sociais.

Os factos ocorreram no passado mês de novembro, no domicílio da suspeita, situado em Loures, após um encontro entre ambos na via pública.

Segundo a PJ, a vítima encontrava-se numa situação de especial vulnerabilidade, tendo já passado por uma instituição de acolhimento.

A investigação teve início após uma denúncia apresentada pela mãe do menor à PSP, “motivada pelo absentismo escolar e um período de desaparecimento do filho”, indica a PJ.

No decorrer das diligências urgentes, a Polícia Judiciária deu prioridade à proteção da vítima, culminando na detenção da suspeita.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima e a sua progenitora.