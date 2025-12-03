Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Não dá segurança". Inquilinos criticam proposta fiscal para melhorar acesso à habitação

03 dez, 2025 - 10:28 • André Rodrigues

Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses considera que os proprietários são os principais beneficiados pela proposta fiscal com que o Governo diz pretender facilitar o acesso à habitação. Proprietários dizem que não e defendem que o aumento progressivo das deduções em sede de IRS para os inquilinos "é uma ajuda muito boa".

A+ / A-

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL) considera que o pacote de medidas de desagravamento fiscal para facilitar a oferta de habitação é mais vantajosa para os proprietários do que para os inquilinos.

"Não temos expetativas", diz à Renascença o presidente da AIL, António Machado.

Em causa está a proposta que o Governo entregou ao Parlamento e que, no caso particular dos arrendatários, prevê um aumento progressivo das deduções em sede de IRS, começando em 900 euros em 2026, subindo para 1.000 euros a partir de 2027, inclusive.

"É tudo à base da fiscalidade para a propriedade, que tem todos os benefícios e mais alguns", assinala António Machado.

Sobre o aumento progressivo das deduções, o responsável da AIL considera que, "tendo em conta os valores das rendas que são pedidos e que, efetivamente, se pagam, a dedução é curta" e que "as vítimas continuam a ser os inquilinos, porque a contratação é muito curta, não é renovável", o que "não dá segurança".

Frias Marques. "Não culpem os proprietários"

Na resposta às queixas dos inquilinos, a Associação Nacional de Proprietários isenta-se de responsabilidades e aponta falhas ao Estado.

Em declarações à Renascença, António Frias Marques diz respeitar "inteiramente" os argumentos dos inquilinos, mas defende que a redução progressiva em sede de IRS é "uma ajuda muito boa".

Novo pacote para habitação prevê redução de IRS, aumento das deduções nas rendas e IVA a 6% para habitação vendida no prazo de dois anos

Habitação

Novo pacote para habitação prevê redução de IRS, aumento das deduções nas rendas e IVA a 6% para habitação vendida no prazo de dois anos

O Governo já entregou no Parlamento o pacote de me(...)

"Quando se diz que as rendas estão elevadas, temos de ter em atenção que uma casa que é posta hoje no mercado de arrendamento, no espaço de uma a duas semanas está arrendada", diz Frias Marques, para sinalizar que "há disponibilidade de casas e há pessoas interessadas".

O problema, reconhece este responsável, está no acesso à habitação por famílias com rendimentos muito baixos.

Mas, nesse caso, Frias Marques diz que "quem falha redondamente é o Estado central e as autarquias".

Tomando como exemplo a prática noutros países europeus, o presidente da Associação Nacional de Proprietários lembra que, nos casos em que os inquilinos não conseguem pagar rendas de mercado, quem resolve "é o Estado, através do poder local e através do poder central".

"Se em Portugal isso não acontece, não culpem os proprietários… temos de pedir explicações e não é aos proprietários privados", conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975