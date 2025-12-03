"Não dá segurança". Inquilinos criticam proposta fiscal para melhorar acesso à habitação

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL) considera que o pacote de medidas de desagravamento fiscal para facilitar a oferta de habitação é mais vantajosa para os proprietários do que para os inquilinos.

"Não temos expetativas", diz à Renascença o presidente da AIL, António Machado.

Em causa está a proposta que o Governo entregou ao Parlamento e que, no caso particular dos arrendatários, prevê um aumento progressivo das deduções em sede de IRS, começando em 900 euros em 2026, subindo para 1.000 euros a partir de 2027, inclusive.

"É tudo à base da fiscalidade para a propriedade, que tem todos os benefícios e mais alguns", assinala António Machado.

Sobre o aumento progressivo das deduções, o responsável da AIL considera que, "tendo em conta os valores das rendas que são pedidos e que, efetivamente, se pagam, a dedução é curta" e que "as vítimas continuam a ser os inquilinos, porque a contratação é muito curta, não é renovável", o que "não dá segurança".

Frias Marques. "Não culpem os proprietários"

Na resposta às queixas dos inquilinos, a Associação Nacional de Proprietários isenta-se de responsabilidades e aponta falhas ao Estado.

Em declarações à Renascença, António Frias Marques diz respeitar "inteiramente" os argumentos dos inquilinos, mas defende que a redução progressiva em sede de IRS é "uma ajuda muito boa".