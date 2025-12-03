"Não dá segurança". Inquilinos criticam proposta fiscal para melhorar acesso à habitação

03 dez, 2025 - 10:28 • André Rodrigues
A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL) considera que o pacote de medidas de desagravamento fiscal para facilitar a oferta de habitação é mais vantajosa para os proprietários do que para os inquilinos.
"Não temos expetativas", diz à Renascença o presidente da AIL, António Machado.
Em causa está a proposta que o Governo entregou ao Parlamento e que, no caso particular dos arrendatários, prevê um aumento progressivo das deduções em sede de IRS, começando em 900 euros em 2026, subindo para 1.000 euros a partir de 2027, inclusive.
"É tudo à base da fiscalidade para a propriedade, que tem todos os benefícios e mais alguns", assinala António Machado.
Sobre o aumento progressivo das deduções, o responsável da AIL considera que, "tendo em conta os valores das rendas que são pedidos e que, efetivamente, se pagam, a dedução é curta" e que "as vítimas continuam a ser os inquilinos, porque a contratação é muito curta, não é renovável", o que "não dá segurança".
Na resposta às queixas dos inquilinos, a Associação Nacional de Proprietários isenta-se de responsabilidades e aponta falhas ao Estado.
Em declarações à Renascença, António Frias Marques diz respeitar "inteiramente" os argumentos dos inquilinos, mas defende que a redução progressiva em sede de IRS é "uma ajuda muito boa".
Habitação
O Governo já entregou no Parlamento o pacote de me(...)
"Quando se diz que as rendas estão elevadas, temos de ter em atenção que uma casa que é posta hoje no mercado de arrendamento, no espaço de uma a duas semanas está arrendada", diz Frias Marques, para sinalizar que "há disponibilidade de casas e há pessoas interessadas".
O problema, reconhece este responsável, está no acesso à habitação por famílias com rendimentos muito baixos.
Mas, nesse caso, Frias Marques diz que "quem falha redondamente é o Estado central e as autarquias".
Tomando como exemplo a prática noutros países europeus, o presidente da Associação Nacional de Proprietários lembra que, nos casos em que os inquilinos não conseguem pagar rendas de mercado, quem resolve "é o Estado, através do poder local e através do poder central".
"Se em Portugal isso não acontece, não culpem os proprietários… temos de pedir explicações e não é aos proprietários privados", conclui.