Nutricionistas de acordo com OMS: antidiabéticos devem ser perscritos para combater a obesidade

A Ordem dos Nutricionistas aplaude a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de alargamento das prescriçoes de medicamentos da classe GLP-1 para a diabetes, como o Ozempic, ao tratamento da obesidade.

A bastonária Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa, diz à Renascença que a recomendação da OMS tem como objetivo garantir "equidade" e "acessibilidade" a todos os doentes.

Para Liliana Sousa, é fundamental o recurso a "todas as armas que possam ser apontadas na perspectiva da solução" da obesidade.

Em 2022, mais de metade dos portugueses - 53,2% - tinha excesso de peso ou obesidade, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O alargamento das prescrições de medicamentos representa "uma luz ao fundo do túnel" para quem sofre de obesidade, que é "uma doença crónica".

"Para que este problema da obesidade comece finalmente a ser revertido", na opinião da bastonária dos nutricionistas o Ministério da Saúde precisa de agir.

"O Ministério da Saúde tem feito um caminho muito importante e muito sólido do ponto de vista da construção de recomendações nesta perspectiva, mas faltam as medidas para que a implementação seja feita no terreno”, alerta a bastonária.

Liliana Sousa insiste que a obesidade "é um problema gravíssimo do país”.