Operação influencer. Carneiro desvaloriza escutas e nega que tenha pedido favores

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, rejeitou esta quarta-feira que tenha pedido favores ao antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, referindo que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.

“Recomendar o perfil de pessoas para desempenhar funções para quem está na vida pública, na vida cívica, na vida política, fá-lo, não todos os dias, mas com muita regularidade. Eu era, na altura, secretário-geral adjunto do PS e, portanto, era uma prática muito regular no desempenho de funções, ou seja, recomendar perfis de pessoas para desempenhar funções”, disse José Luís Carneiro.

Com o título “As cunhas de José Luís Carneiro e Manuel Pizarro”, a revista Sábado revela hoje escutas realizadas no âmbito da Operação Influencer e numa das quais é descrito que José Luís Carneiro terá pedido emprego ao então ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para o ex-deputado e ex-autarca de Aljustrel Nelson Brito.

Questionado sobre se pediu um favor, o secretário-geral do PS respondeu: “Não, com certeza que não”.

Quanto a ter sido escutado, o líder dos socialistas, que falava aos jornalistas no Hospital de São João, no Porto, onde foi visitar o Presidente da República internado após ter sido operado a uma hérnia, desvalorizou.

“Não sabia, mas também não vejo qualquer gravidade especial nisso”, disse.