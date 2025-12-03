Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação influencer. Carneiro desvaloriza escutas e nega que tenha pedido favores

03 dez, 2025 - 11:04 • Lusa

José Luís Carneiro diz que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.

A+ / A-

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, rejeitou esta quarta-feira que tenha pedido favores ao antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, referindo que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.

“Recomendar o perfil de pessoas para desempenhar funções para quem está na vida pública, na vida cívica, na vida política, fá-lo, não todos os dias, mas com muita regularidade. Eu era, na altura, secretário-geral adjunto do PS e, portanto, era uma prática muito regular no desempenho de funções, ou seja, recomendar perfis de pessoas para desempenhar funções”, disse José Luís Carneiro.

Com o título “As cunhas de José Luís Carneiro e Manuel Pizarro”, a revista Sábado revela hoje escutas realizadas no âmbito da Operação Influencer e numa das quais é descrito que José Luís Carneiro terá pedido emprego ao então ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para o ex-deputado e ex-autarca de Aljustrel Nelson Brito.

Questionado sobre se pediu um favor, o secretário-geral do PS respondeu: “Não, com certeza que não”.

Quanto a ter sido escutado, o líder dos socialistas, que falava aos jornalistas no Hospital de São João, no Porto, onde foi visitar o Presidente da República internado após ter sido operado a uma hérnia, desvalorizou.

“Não sabia, mas também não vejo qualquer gravidade especial nisso”, disse.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975