"Os principais responsáveis dos acidentes com motos são os próprios motociclistas"

Os especialistas estão preocupados com o aumento do número de mortes de motociclistas nas estradas portuguesas. Entre 2013 e 2023, as mortes de motociclistas aumentaram 12%.

Portugal é o sexto pior país da União Europeia em matéria de sinistralidade rodoviária, com 60 mortes na estrada por milhão de habitantes. Em média, todos os anos morrem cerca de 600 pessoas nas estradas. os registos apontam também para 2500 feridos graves e 42 mil feridos ligeiros.

"Por cada condutor de veículo automóvel, morrem 48 motociclistas. Esse número é impressionante e tem a ver muito com o comportamento dos motociclistas. Culpar os outros utentes da via é uma desculpa. Cerca de 45% das vítimas mortais de motociclos resultam de despistes, sem outro veículo envolvido. Nos outros 55%, em que há um veículo envolvido, a responsabilidade muitas vezes é do motociclista", afirma João Pereira Dias, investigador do Instituto Superior Técnico na área da sinistralidade rodoviária, no programa "Da Capa à Contracapa", da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Este investigador admite que o aumento da sinistralidade nos motociclos pode estar ligado à subida do número de motociclos em circulação. A explosão do movimento de entregas por estafetas contribui para este aumento do universo de motociclistas, mas João Pereira Dias responsabiliza sobretudo as motos de maior cilindrada pela expressão crescente dos números negros entre estes agentes rodoviários.

"Vejo estafetas com alguns comportamentos de risco no trânsito, mas não os vejo circular a grandes velocidades. O grande problema dos motociclos - e particularmente dos acidentes reais que já me passaram pelas mãos - é as velocidades atingidas pelos motociclos. A maior parte dos feridos está na casa dos motociclos abaixo de 125 cm³. Mas a esmagadora maioria dos mortos está acima dos 125 cm³", constata o especialista.

João Pereira Dias critica ainda a não obrigatoriedade da inspeção obrigatória de motociclos com cilindrada superior a 125cc. A medida esteve prevista, mas o Parlamento recuou este ano nessa medida.

"Os nossos políticos deviam ajudar a reduzir a sinistralidade. Quase todos os grupos parlamentares votaram a favor do fim das inspeções dos motociclos. Elas são muito importantes, porque todos nós, no dia-a-dia, conseguimos ver motociclos com matrícula dobrada ou a fazerem níveis de ruído assustadores. Há uma série de deficiências do veículo que se notam a 'olho nu", acrescenta o investigador do Instituto Superior Técnico.

Portugal sem Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária

Apesar dos números pouco animadores da sinistralidade, Portugal não aprovou ainda uma nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária para o período 2020-2030.

"Portugal carece de um plano orientador, de uma estratégia de medidas concretas, coordenadas entre as várias entidades com diferentes áreas de intervenção. A estratégia está feita, mas não está ainda aprovada ainda", lamenta a vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Rosa Pita.

O objetivo europeu é de reduzir em 50% o número de mortos e feridos até 2030,face aos dados de 2019. A longo prazo, em 25 anos, a UE quer ter zero mortes nas estradas, apontando por isso ao slogan "Visão Zero".

Para João Pereira Dias, é imperativo descer a velocidade média na condução de veículos. "Os condutores têm de se habituar a andar devagar. Não é possível andar depressa e as pessoas não morrerem na estrada", apela este especialista que considera que a ocorrência de 600 mortos por ano nas estradas "não é aceitável".

O professor de Engenharia Mecânica lembra que os países mais avançados em segurança rodoviária apostaram na redução das velocidades. "Se usássemos o rácio de vítimas mortais pelo número de habitantes da Noruega, nós teríamos 200 mortos. Portanto, havia 400 vidas que não se tinham perdido num ano".

Mexer nos limites de velocidade dentro das localidades

A maior parte dos acidentes mortais em Portugal ocorre dentro das localidades. Para este investigador do Instituto Superior Técnico, o nosso país devia seguir o exemplo de Espanha que reduziu as velocidades médias dos veículos para 30 kms/hora na maioria das ruas das cidades.

"As velocidades praticadas em Portugal, particularmente em ambiente urbano, não têm nada a ver com as velocidades praticadas em Espanha. Por isso é que Espanha tem muito menor sinistralidade que nós", constata João Pereira Dias que assinala que também a Grécia vai implementar um limite geral dentro das localidades de 30 kms/hora, a partir de Janeiro de 2026.

O investigador admite excepções para determinadas vias urbanas de distribuição de tráfego. "Lisboa poderia ter o limite de 30 kms/hora, mas a Segunda Circular obviamente não teria bem como avenidas de distribuição de trânsito."

Acidente de Sete Rios e a importância do cinto de segurança

Apesar de melhorias nos hábitos de uso do cinto de segurança do condutor, os especialistas lembram a necessidade do seu uso por todos os ocupantes do veículo. Para João Pereira Dias, o acidente trágico que vitimou seis jovens em Lisboa no último fim-de-semana foi potenciado pela falta de cinto de segurança dos ocupantes de um veículo que já vinha em sobrelotação.

Obviamente que se vão quatro pessoas no banho de trás, essas pessoas não estão a utilizar o cinto de segurança. No embate que aconteceu em Sete Rios, foram projetadas para a frente, empurrando os condutores da frente - mesmo que eles tenham cinto - contra os airbags. Estes, quando o condutor está muito próximo do airbag, têm um efeito mais prejudicial, porquanto não protegem, mas agravam as lesões", explica este perito em sinistralidade rodoviária.

João Pereira Dias sustenta que, mesmo com o incêndio do carro, os passageiros não conseguiram sair do carro devido ao impacto da projeção por falta de sistema de retenção. "As pessoas que estavam no banco de trás sem cinto, foram projetadas para a frente e ficaram inconscientes", alvitra este investigador do Instituto Superior Técnico.

Mulheres ao volante, menos mortes na estrada?

As estatísticas estão a favor das mulheres no que toca a condução segura em Portugal. " Os homens têm a mania de dizer que as mulheres não sabem conduzir. Ora, as mulheres são condutoras muito mais seguras que os homens", diz João Pereira Dias, que revela que as comparações por modelos matemáticos confirmam que os homens são mais perigosos a conduzir automóveis, motociclos e até como peões.

"As mulheres, por exemplo, têm pequenos acidentes, toques de estacionamento, etc. Isso não é problema nenhum para a sociedade. O problema é quando as pessoas morrem ou ficam gravemente feridas", relativiza este investigador do Instituto Superior Técnico, no programa "Da Capa à Contracapa", da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.