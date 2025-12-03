Polícias ainda não receberam pelo serviço prestado no rali da Madeira

O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) denunciou esta quarta-feira que os polícias que prestaram serviço no Rali Vinho Madeira, entre 31 de julho e 2 de agosto, ainda não receberam as suas remunerações.

"Quatro meses volvidos, e quando todos os restantes intervenientes e entidades receberam os seus pagamentos, os polícias continuam a aguardar, não existindo qualquer registo de lançamento da data de pagamento na plataforma, o que leva a crer que a regularização desta situação ocorrerá já no novo ano, em 2026", lê-se numa nota enviada às redações.

O SIAP indica que o Comando Regional da PSP da Madeira "remeteu uma comunicação interna solicitando aos polícias que verificassem e corrigissem eventuais omissões no registo dos serviços remunerados".

A estrutura representativa considera que, "mais do que demonstrar organização ou uma preocupação genuína, esta comunicação tardia surge como uma tentativa de criar a ilusão de empenho onde ele simplesmente não existe".

Para o sindicato, trata-se de "um exercício de cosmética institucional que finge ação enquanto prolonga a incerteza e adia o inevitável" e "não representa uma solução, mas sim um gesto de fachada destinado apenas a passar a imagem de que o comando está a tratar do assunto, quando na prática nada foi resolvido".

"O que se verifica é a repetição de uma prática interna que coloca sistematicamente os agentes em último lugar, como se o seu tempo, o seu esforço e a sua disponibilidade fossem sempre secundários face aos restantes intervenientes envolvidos no evento. Esta desconsideração contínua deteriora a confiança, mina a moral e demonstra a incapacidade ou desinteresse do Comando Regional da PSP da Madeira em tratar os seus profissionais com a dignidade que merecem", reforça o SIAP.

Na nota, é recordado que a Assembleia da República aprovou recentemente uma portaria que determina que o valor correspondente aos serviços remunerados realizados pela PSP e pela GNR deve ser pago num máximo de 60 dias.