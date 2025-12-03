Polícias vão concentrar-se à porta do primeiro-ministro no dia da greve geral

Ainda não há decisão sobre uma eventual junção à manifestação do dia da greve geral, mas certo é que nesse dia haverá um protesto da PSP. Esta quarta-feira, depois da reunir a direção, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu avançar com uma concentração em frente à residência do primeiro-ministro a 11 de dezembro, dia escolhido pelas duas centrais sindicais para a convocação de uma greve geral.

“A senhora ministra não tem demonstrado capacidade de intervir no supremo interesse da segurança nacional e o primeiro-ministro faltou à palavra, por isso, a direção da ASPP decidiu protestos para dezembro”, afirmou Paulo Santos, o presidente da ASPP.

Certo é que a associação sindical não se juntará é à próxima reunião no Ministério da Administração Interna, marcada para 12 de dezembro. A ASPP só retomará negociações com a tutela se for respeitado o acordo de 2024 e houver revisão da tabela salarial.

"Dependerá sempre de uma proposta apresentada pelo Governo que se baseie nas premissas que nos levaram a assinar o acordo: relativas a ordenados, suplementos remuneratórios não atualizados desde 2009 e a portaria da avaliação", esclareceu Paulo Santos.

Também para dezembro, dia 18, está convocado um plenário no Aeroporto de Lisboa, entre as 7h00 e as 11h00.

"Endurecer a luta" foi outra decisão saída do encontro, assim como a de agendar uma nova reunião para janeiro.

"Caso o Governo nada altere, em janeiro faremos um balanço e proporemos vigílias à frente de autarquias, plenários em comandos de polícia, exposição semanal à opinião publica das debilidades de cada esquadra", acrescentou.

Paulo Santos explicou, em conferência de imprensa, que "o propósito é demonstrar que esta luta está relacionada com o incumprimento de um acordo celebrado em julho de 2024 e culpar o Governo por faltar à palavra".



Questionado sobre o que estaria a justificar esta atitude do Ministério da Administração Interna, e se em causa estaria a ausência de verba disponibilizada pelo Ministério das Finanças, Paulo Santos considera que "há falta de vontade política, este processo começou já em 2024 e havia condições para saber o impacto financeiro de todas as propostas ".