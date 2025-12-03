Polícias vão concentrar-se à porta do primeiro-ministro no dia da greve geral

Ainda não há decisão sobre uma eventual junção à manifestação do dia da greve geral, mas certo é que nesse dia haverá um protesto da PSP. Esta quarta-feira, depois da reunir a direção, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu avançar com uma concentração em frente à residência do primeiro-ministro a 11 de dezembro, dia escolhido pelas duas centrais sindicais para a convocação de uma greve geral.

“A senhora ministra não tem demonstrado capacidade de intervir no supremo interesse da segurança nacional e o primeiro ministro faltou à palavra, por isso a Direção da ASPP decidiu protestos para dezembro”, afirmou Paulo Santos , o Presidente da ASPP.

Certo é que a associação sindical não se juntará é à próxima reunião no Ministério da Administração Interna, marcada para 12 de dezembro. A ASPP só retomará negociações com a tutela se for respeitado o acordo de 2024 e houver revisão da tabela salarial.

"Dependerá sempre de uma proposta apresentada pelo governo que se baseie nas premissas que nos levaram a assinar o acordo: relativas a ordenados, suplementos remuneratórios não atualizados desde 2009 e a portaria da avaliação".

Também para dezembro, dia 18, está convocado um plenário no Aeroporto de Lisboa, entre as 7h00 e as 11h00.

"Endurecer a luta" foi outra decisão saída do encontro, assim como a de agendar uma nova reunião para janeiro.

"Caso o governo nada altere, em janeiro faremos balanço e proporemos vigilas a frente de autarquias, plenários em comandos de polícia, exposição semanal a opinião publica das debilidades de cada esquadra. E que se responsa as exigências do serviço e apenas com os recursos disponíveis nesse mesmo o serviço".

Paulo Santos explicou em conferência de imprensa, "o nosso propósito é demonstrar que esta luta está relacionada com o incumprimento de um acordo celebrado em julho de 2024 e culpar o governo por faltar à palavra".



Questionado sobre o que estaria a justificar esta atitude do Ministério da Administração Interna, se em causa estaria a ausência de verba disponibilizada pelo ministério das Finanças, Paulo Santos considera que "há falta de vontade política, este processo começou já em 2024 e havia condições para saber o impacto financeiro de todas as propostas ".