Portugal continua livre da peste suína e não suspende importações de Espanha

Susana Pombo promete acompanhar a evolução da doença e como reagem os mercados, mas diz que esta é "uma medida de confiança que qualquer Estado-membro [da União Europeia] deve ter perante uma situação de surto, como por exemplo em Portugal no caso da gripe aviária que estamos a viver".

O Reino Unido e a China já suspenderam a importação da carne de porco da região sinalizada em Espanha, até estar livre do vírus, mas Portugal descarta a proibição: "É importante que nem todos os países fechem relações comerciais com a Espanha, um dos maiores exportadores de carne suína do mundo", sublinhou a diretora-geral da DGAV,

Uma sandes abandonada com derivados de porco contaminados pode estar na origem deste surto, presumiu esta terça-feira o ministro da Agricultura, Pecuária e Alimentação do governo catalão, Òscar Ordeig.

Cerca de 50 javalis foram encontrados mortos pelas autoridades espanholas na serra de Collserola, a 10 quilómetros do centro histórico de Barcelona, e destes já estão confirmados nove com a peste suína, avançou o jornal espanhol "El Mundo" .

A peste suína africana regressou a Espanha 30 anos depois do último surto, mas "Portugal está livre da doença" e não vai suspender, para já, as importações de carne de porco do país vizinho, disse à Renascença a diretora-geral da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), Susana Guedes Pombo.

A DGAV reforça, contudo, que este surto representa "um risco sanitário e económico muito forte para o setor suinícola" e admite não ter certezas se os casos de peste suína não vão ter reflexo nos preços da carne de porco.

"Essas questões são sempre difíceis de responder", disse a diretora-geral, acrescentando que as flutuações no mercado dependem do funcionamento e das respostas do mercado.

O vírus da peste suína não é transmitido a seres humanos, mas é considerado altamente contagioso e mortal entre javalis e suínos. Perante os casos detetados em Espanha, o comércio de animais está suspenso em Cerdanyola del Vallés, zona onde foi registado o foco. A caça foi interrompida temporariamente e criou-se um raio de 20 quilómetros em redor da área infetada.

Apesar da peste suína ser uma doença vírica facilmente transmissível por fómitos – ou seja, pelas bactérias nos sapatos, roupa, mãos e no próprio contacto com os animais –, o ministro espanhol alerta que ainda é muito cedo para tirar conclusões.

O inspetor-chefe da Agência Rural da Catalunha, Josef Antoni Mur, afirmou ao jornal espanhol que está a aguardar instruções da Comissão Europeia e dos técnicos do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação de Espanha para especificar os métodos de captura e abate dos cerca de mil javalis da região.

"A vigilância de todos é muito importante". Como se deteta o vírus? E como denunciar?

Apesar de o último foco de peste suína em Portugal ter ocorrido em novembro de 1999, "a vigilância tem de permanecer reforçada", com especial atenção a animais doentes ou mortos. "A mensagem é de tranquilidade porque esta doença é conhecida pelos nossos suinicultores, mas é importante que produtores, caçadores e veterinários percebam que a doença está no país vizinho."

Susana Pombo aconselha, por isso, a limpeza e desinfeção dos veículos e explorações suínas. A DGAV está a reforçar a comunicação com os suinicultores portugueses, a Federação Portuguesa de Associação de Suinicultores (FPAS) e associações de caça.

O aumento súbito de temperatura dos animais, hemorragias e abortos inesperados são os principais sinais que denunciam um possível caso de doença, segundo a responsável da DGAV.



Contudo, "é muito importante esta vigilância com a ajuda de todos". A DGAV apela à denúncia livre na plataforma "ANIMAS", criada em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

"Qualquer pessoa pode notificar que visualizou um animal morto, nomeadamente javalis. Recebemos as coordenadas geográficas e podemos ir ao local colher amostras para podermos continuar a confirmar que o país está livre desta doença", conclui a diretora-geral de Veterinária, em declarações à Renascença.