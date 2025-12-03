Portugal vai fabricar blindados. "Estrutura autónoma" implementará empréstimos na Defesa

O ministro da Defesa Nacional anunciou esta quarta-feira a criação de uma "estrutura autónoma" cuja missão será implementar os empréstimos europeus SAFE e reportar a execução dos contratos à tutela e outros organismos públicos de fiscalização. Portugal vai produzir blindados e outro armamento militar. "Eu quero que saibam que vamos criar o equivalente a uma estrutura de missão, - embora possa não ter esse nome, é inspirada numa estrutura de missão, - que implemente o SAFE e que assegure a transparência e reporte à tutela e aos demais organismos públicos de fiscalização a execução de todos estes contratos", anunciou Nuno Melo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O governante centrista falava aos jornalistas numa conferência de imprensa, no Instituto de Defesa Nacional (IDN), em Lisboa, dedicada ao programa europeu de empréstimos para a Defesa SAFE, através do qual Portugal se candidatou para adquirir verbas no valor de 5,8 mil milhões de euros. "Nós queremos garantir que a execução de todos estes contratos, que são contratos avultados, será totalmente transparente e visível, desde logo para todas essas entidades públicas de fiscalização de diferente natureza", realçou Nuno Melo.

Esta estrutura - cuja composição Nuno Melo não detalhou - será "dotada de autonomia, de poderes e recursos suficientes que lhes permita implementar o plano de investimento e demais obrigações contratuais, e/ou reporte ao Governo e à União Europeia". Nuno Melo adiantou que a estrutura será "objeto de resolução" que pretende apresentar para votação num futuro Conselho de Ministros. A candidatura portuguesa aos empréstimos europeus SAFE inclui a aquisição de fragatas, recuperação do Arsenal do Alfeite e a produção de blindados, munições, satélites e drones em Portugal. No âmbito destes investimentos, Portugal vai desenvolver parcerias com Itália, França, Finlândia, Alemanha, Espanha e Bélgica. Nuno Melo realçou que esta entidade não vai ser criada para tomar decisões sobre que investimentos serão feitos mas sim para "assegurar transparência no que tem a ver com a execução dos contratos". "Toda essa execução tem que ser absolutamente transparente. E absolutamente transparente através de uma entidade que será autónoma, que avaliará, fiscalizará e dará reporte, quer ao Governo, quer à própria União Europeia. Nós queremos é que seja tudo claro, transparente", sublinhou.