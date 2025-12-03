Prisão preventiva para homem que perseguiu ex-companheira em Lisboa

Um homem que perseguiu a ex-companheira no bairro dos Olivais, em Lisboa, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, decidiu esta quarta-feira o juiz de primeira instância.

O arguido, de 40 anos, tinha sido detido na terça-feira, horas depois de ter perseguido e abalroado o carro da antiga companheira.

A mulher seguia de carro, com duas crianças, quando viu o homem à sua espera junto à porta de casa, de acordo com o relato da PSP.

O arguido que tinha uma ordem de afastamento da vítima encetou uma perseguição de carro e a mulher acionou o botão de pânico, alertando as autoridades.

Durante a perseguição, ocorrida na cidade de Lisboa, o suspeito tentou várias vezes aproximar-se da viatura da vítima, que sofreu diversos embates.

"Quando a viatura da vítima ficou momentaneamente imobilizada, o suspeito saiu do seu veículo e deferiu diversos socos na janela do pendura na tentativa de agredir os utilizadores do carro. Face aos diversos embates entre as viaturas, os menores necessitaram de ser medicamente assistidos apresentando lesões provenientes da violência da ocorrência", descreve a PSP.

O incidente foi filmado por um cidadão e divulgado nas redes sociais, imagens que, segundo a PSP, "foram importantes para a identificação do suspeito".

"Após terem conhecimento do ilícito criminal os polícias moveram imediatas e incansáveis diligências com vista à localização do suspeito que, após ser intercetado e terem sido recolhidos os indícios existentes, foi detido fora de flagrante delito, mediante a emissão de mandado de detenção emanado por autoridade de polícia criminal", indica a Polícia.

