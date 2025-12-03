Ouvir
PSP faz operação especial de prevenção e fecha Martim Moniz

03 dez, 2025 - 21:24 • Lusa

Foi identificada uma pessoa em situação irregular em Portugal, dois com droga para consumo e três com diligências judiciais pendentes.

A PSP realizou esta quarta-feira uma Operação Especial de Prevenção Criminal no Martim Moniz, em Lisboa, tendo identificado um cidadão em situação irregular em Portugal, dois com droga para consumo e três com diligências judiciais pendentes.

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que foram controladas 60 pessoas no Largo do Martim Moniz e ruas adjacentes, no âmbito deste tipo de operação consagrada na Lei das Armas.

A mesma fonte explicou que, como no decorrer do ano foram detetados naqueles locais vários incidentes com armas e por isso foi decidido realizar esta operação especial que não resultou na apreensão de qualquer arma.

Segundo a fonte, a operação -- que fechou a Praça do Martim Moniz - decorreu entre as 17h30 e as 19h00 e contou com operacionais do Corpo de Intervenção, das Equipas de Intervenção Rápida, do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e vários polícias afetos ao patrulhamento, escusando-se a quantificar.

Tópicos
