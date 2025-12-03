Ribeira de Pena. Um ferido grave e dois ligeiros em colisão na A7

03 dez, 2025 - 10:28 • Jaime Dantas
Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, esta quarta-feira na A7, em Ribeira de Pena, confirma à Renascença fonte da GNR de Vila Real.
A Guarda Nacional Republicana adianta que o ferido grave é um homem de 60 anos.
O alerta para o acidente foi dado às 7h45.
A circulação esteve condicionada no quilómetro 102 da A7, sentido Vila Pouca de Aguiar, tendo sido entretanto regularizada, remata a autoridade.