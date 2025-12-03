Ouvir
Ribeira de Pena. Um ferido grave e dois ligeiros em colisão na A7

03 dez, 2025 - 10:28 • Jaime Dantas

O ferido grave é um homem de 60 anos. A circulação na A7, que esteve condicionada no sentido Vila Pouca de Aguiar, foi entretanto retomada.

Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, esta quarta-feira na A7, em Ribeira de Pena, confirma à Renascença fonte da GNR de Vila Real.

A Guarda Nacional Republicana adianta que o ferido grave é um homem de 60 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 7h45.

A circulação esteve condicionada no quilómetro 102 da A7, sentido Vila Pouca de Aguiar, tendo sido entretanto regularizada, remata a autoridade.

