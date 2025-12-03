ULS acusadas de "falta de vontade" para implementar dispensa de medicamentos

A Plataforma Saúde em Diálogo, que representa dezenas de associações de doentes crónicos, consumidores de cuidados de saúde, promotores e profissionais de saúde, acusa as Unidades Locais de Saúde (ULS) de falta de vontade para implementarem o programa de dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade.

Este vai ser um dos problemas em destaque na conferência anual da Plataforma Saúde em Diálogo, que decorre em Lisboa com o tema “Acesso ao Medicamento: mais equidade, mais sustentabilidade e melhor saúde”.

A medida entrou em vigor no final do ano passado, devia ter sido alargada a todo o país em janeiro mas, até agora, são menos de mil os doentes que conseguem levantar os medicamentos em farmácias, perto de casa, num universo estimado de 150 mil.

A principal justificação para a demora é a falta de integração dos sistemas informáticos dos diferentes intervenientes, mas para o presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, Jaime Melancia, “o que falta é vontade”.

E diz que “não se compreende como é que há hospitais que já estão a funcionar, embora a diferentes ritmos, e outros continuem a apresentar desculpa esfarrapadas, como falta de recursos humanos ou de problemas de software”.

Entrevistado pela Renascença, o responsável diz que é óbvio “que há problemas de integração, porque os hospitais têm diferentes plataformas e as farmácias também precisavam de se adaptar, mas isto estava tudo previsto e devia estar concluído até abril de 2024”. Uma situação que, segundo diz, cria muitas dificuldades aos doentes que “ têm de deslocar-se a cada dois meses ao hospital que, muitas vezes, fica longe”.

Jaime Melancia considera que a dispensa de medicamentos em proximidade “contribui não só para a melhoria da qualidade de vida de quem enfrenta a doença, mas ainda para um sistema mais eficiente e sustentável. Mais do que uma comodidade, é uma questão de justiça para milhares de doentes crónicos”, conclui.

Medicamentos biológico nem para todos nem em todo o lado

Outro tema em foco na conferência da Plataforma Saúde em Diálogo será o acesso aos medicamentos biológicos, que “permitem o tratamento de doenças incuráveis e melhoram a qualidade de vida das pessoas com doenças autoimunes, doença oncológica, diabetes, entre outras”.

Há um regime excecional de comparticipação para determinadas patologias que permite a prescrição destes medicamentos em consultas especializadas dentro e fora dos hospitais públicos.

Mas Jaime Melancia lembra que ainda há muitos doentes que estão excluídos: “ e o caso dos doentes com lúpus, asma grave ou dermatite atópica, que ainda não estão nessa portaria e, portanto, tem alguma dificuldade em aceder a essas terapias, porque apesar de estarem a ser seguidos no privado só têm direito a essa prescrição se forem ao SNS”.

Uma iniquidade que é preciso corrigir, defende, “até porque estas pessoas enfrentam muitas vezes listas de espera muito superiores às previstas nos Tempos Máximos de Resposta Garantidos”.